«Динамо-Сунгуль» на старте — превью гандбольного сезона в Суперлиге

Смогут ли южноуральцы вновь приятно удивить и сохранить место в топ‑5?

Сегодня, 2 сентября, открывает новый гандбольный сезон клуб «Динамо-Сунгуль». Южноуральская команда преподнесла приятный сюрприз, заняв в минувшем чемпионате пятое место — это ее лучший результат за последние два десятилетия. Однако сохранить завоеванные позиции в сезоне грядущем нашим парням будет непросто. В межсезонье «Динамо-Сунгуль» потерял двух ведущих игроков, хотя и попытался восполнить кадровые потери. Размышляем, почему в этом сезоне южноуральский коллектив немного сдаст позиции, но все равно попадет в плей-офф.

* * *

«Прошлый сезон для нас — это бомба!» — емко и четко отметил в одном из интервью директор ГК «Динамо-Сунгуль» Андрей Косачев. И с ним трудно не согласиться. Попасть в пятерку сильнейших команд страны — это несомненный успех! При том что по составу южноуральский коллектив уступал многим из тех, кто расположился ниже в турнирной таблице.

«Нам удалось достичь этого однозначно за счет работы всего коллектива. В первую очередь — тренерского штаба. С нами второй сезон Дмитрий Карлов. Он провел большую работу, игроки привыкли к его требованиям, он смог донести рисунок игры, который хочет видеть от ребят на площадке. Симбиоз тренерского штаба, игроков и административного штаба вкупе дал результат», — еще одна важная цитата Андрея Косачева в интервью сайту «Быстрый центр».

Да, роль тренера в командных видах спорта играет важнейшую роль. В особенности если речь идет о гандболе. И тем более если мы говорим о самобытном южноуральском клубе, который никогда звезд с неба не хватал. Он добивался своего за счет слаженных командных действий, труда и упорства игроков. И это, возможно, главный козырь «Динамо-Сунгуля» в предстоящем сезоне.

* * *

В летнее межсезонье южноуральцы понесли потери в составе. Главные из них две — голкипер Иван Шаров отправился в питерский «Зенит», а Александр Аркатов — в «Пермские медведи». А ведь это два системообразующих игрока южноуральской команды в сезоне-2024/2025. Причем оба привлекались к играм и сборам национальной сборной. В свое время оба оказались не нужны клубу из Северной столицы, но на Южном Урале они перезагрузили свою карьеру и доказали, что их не нужно сбрасывать со счетов.

Вернулся в Чехов Михаил Гредасов, отправился покорять Москву Арсений Перунов, на берегах Дона высадился Кирилл Медведков... Да, это тоже потери, но не такие ощутимые для «Динамо-Сунгуля». При всем уважении к этим трем игрокам они не определяли игру команды и появлялись на площадке не так часто. Есть еще и покинувшие Снежинск Александр Савелов и Даниил Мерц. Наконец, завершил карьеру голкипер Евгений Лысаков (но не ушел из гандбола, он теперь работает в штабе команды в качестве массажиста).

«Мы не можем удержать игроков в силу различных, чаще всего финансовых, причин. Да, состав команды прилично обновлен, новобранцам понадобится время на то, чтобы влиться в коллектив. Если в следующем сезоне клуб займет место в шестерке, я буду считать, что это повторение успеха», — говорит Андрей Косачев.

Теперь коротко о приобретениях, их — четыре. Первым номером команды должен стать опытный Владислав Мартыненко. В «Чеховских медведях» он вынужден был сидеть на скамейке, но в Снежинске получит свой шанс. Если не проиграет борьбу основному стражу ворот Виктору Холодову. Из Ставрополя перебрались на Южный Урал Павел Булкин и Иван Харитонов. Потенциал их известен, лишними они в «Динамо-Сунгуле» точно не будут. Ну и наконец, пополнил коллектив Амаль Насибуллин — один из ключевых игроков казанского «Акбузата».

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль». Изменения в составе:

Ушли:

Евгений Лысаков (завершил карьеру)

Иван Шаров («Зенит», Санкт-Петербург)

Александр Аркатов («Пермские медведи», Пермь)

Михаил Гредасов («Чеховские медведи», Московская область)

Кирилл Медведков («Ростов-Дон», Ростов-на Дону)

Арсений Перунов («МССУОР № 2-Академия», Москва)

Александр Савелов

Даниил Мерц

Пришли:

Владислав Мартыненко («Чеховские медведи», Московская область)

Павел Булкин («Виктор», Ставрополь)

Амаль Насибуллин («Акбузат», Казань)

Иван Харитонов («Виктор», Ставрополь)

«Почему вы решили, что наша команда стала слабее? Нет, я так не считаю! Мы будем бороться за высокие места и способны повторить и даже улучшить прошлогодний результат», — на турнире памяти Давыдова в Челябинске главный тренер Дмитрий Карлов был категоричен.

* * *

Прыгнуть выше головы и побороться за медали нашей команде сложно. На общем фоне в новом сезоне будут выделяться клубы из большой тройки. «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва) и «Чеховские медведи» (Московская область) вновь будут вести борьбу за чемпионство, и именно они распределят между собой места на пьедестале.

Что касается «Динамо-Сунгуля», то при всех изменениях в составе он должен будет как минимум выходить в плей-офф. Имеющихся ресурсов для выполнения этой задачи вполне хватает. За место в топ-8 с южноуральским коллективом наверняка будет бороться большая группа команд. Среди них — «Виктор» (Ставрополь), «Пермские медведи» (Пермь), «Динамо» (Астрахань), СКИФ (Краснодар), «СГАУ» (Саратов)...

«Если раньше „Динамо-Сунгуль“ регулярно кусал фаворитов, периодически отдавая очки нижестоящим, то теперь придется набирать максимальное количество турнирных баллов в играх с аутсайдерами. В любом случае на топ-6, думаю, парни из Челябинской области наиграют», — считает гандбольный эксперт Денис Козлов.

Фото: Валерий Звонарев для ГК «Динамо-Сунгуль».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).