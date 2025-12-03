Футбольный клуб «Торпедо» подтвердил свое участие в более статусном турнире

Команда из Миасса заявится весной 2026 года в группу «Золото» Второй лиги А

Футболисты миасского «Торпедо», по спортивному принципу добившиеся повышения в классе, примут участие в группе «Золото» на втором этапе сезона-2025/2026 во Второй лиге А. Об этом сообщила гендиректор клуба Оксана Чистякова, выступив с официальным заявлением.

«Дорогие болельщики, футбольный клуб „Торпедо Миасс“ будет участвовать во Второй лиге А (группа „Золото“) весной 2026 года. Нет поводов для беспокойства, команда на данный момент в отпуске. Футболисты поддерживают физические кондиции в индивидуальном порядке», — передает слова Оксаны Чистяковой пресс-служба ФК «Торпедо Миасс».

Отметим, что южноуральский клуб добился повышения в классе по спортивному принципу, заняв третье место в группе «Серебро» по итогам осенней части сезона-2025/2026 во Второй лиге А. Однако в ряде СМИ появилась информация, что «Торпедо» может отказаться от участия в группе «Золото» и продолжит выступать в прежнем турнире.

В штабе миасского клуба также добавили, что общий сбор команды состоится после новогодних праздников, при подготовке к старту весенней части сезона «Торпедо» примет участие в учебно-тренировочных сборах на юге России.