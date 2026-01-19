Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса презентовал первого новичка межсезонья

Цвета южноуральской команды будет защищать центральный защитник Роман Ткачук

За миасский футбольный клуб «Торпедо» во второй части сезона-2025/2026 будет выступать молодой центральный защитник Роман Ткачук. 23‑летний игрок подписал контракт с штабом «черно-белых» и должен помочь команде закрепиться в группе «Золото» во Второй лиге А. Информацию о трансфере подтвердили в пресс-службе ФК «Торпедо».

Роман Ткачук ранее уже выступал за «Торпедо», но московское. Правда, в основную команду столичного клуба не привлекался, играл за дублирующий состав. Кроме того, в его карьере значится казанский «Сокол», молодежные столичные команды ЦСКА и «Динамо».

Последние два сезона футболист защищал цвета липецкого «Металлурга». В составе «красно-черных» он сыграл 43 матча и забил три гола.

Отметим, что вчера, 18 января, миасское «Торпедо» отправилось на предсезонные сборы в Крымск. На юге России южноуральцы сыграют шесть контрольных матчей при подготовке ко второй части сезона‑2025/2026. В зимнее межсезонье команду уже покинула большая группа игроков. Среди них — Алексей Амелин, Дмитрий Осипов, Арсен Агаханов, Валерий Федосюк, Андрей Шведов, Кирилл Кирянин и Роман Филиппов.