Футбольный клуб «Челябинск» выиграл первый контрольный матч зимнего межсезонья

Южноуральцы на сборах в Турции победили клуб «Пари‑НН» со счетом 1:0

Футбольный клуб «Челябинск» успешно начал подготовку к весенней части сезона-2025/2026 в Первой лиге, выиграв в контрольном матче у клуба Премьер-лиги. На сборах в Турции подопечные Романа Пилипчука победили со счетом 1:0 у «Пари‑НН». Единственный мяч со штрафного забил защитник южноуральцев Хетаг Кочиев, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

В первом контрольном матче зимнего межсезонья челябинцам противостоял клуб Премьер-лиги «Пари‑НН». Обе команды выставили на игру экспериментальные составы. У челябинцев принимали участие в матче четыре футболиста, находящихся на просмотре. Единственный гол в матче был забит в первом тайме — точный удар со штрафного исполнил защитник ФК «Челябинск» Хетаг Кочиев.

Отметим, что «Пари-НН» в текущем сезоне занимает 14‑е место в российской Премьер-лиге. ФК «Челябинск» закончил первый этап соревнований в Первой лиге на 6‑й позиции.

На сборах в Турции челябинский клуб проведет еще семь контрольных матчей. Ближайшим соперником подопечных Романа Пилипчука станет команда «Мариси» из Сербии. Эта игра состоится завтра, 20 января.