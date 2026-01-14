ФК «Челябинск» взял в аренду восходящую звезду российского футбола

Эксперты прочат голкиперу Даниилу Голикову большое будущее

Футбольный клуб «Челябинск» объявил имя первого новичка команды в зимнее межсезонье. На правах аренды за южноуральцев до конца сезона-2025/2026 будет выступать голкипер Даниил Голиков. Вратарь молодежной сборной России на слуху у футбольных экспертов, игрока считают одним из самых перспективных в стране.

21-летний голкипер является воспитанником академии ФК «Краснодар». Именно здесь он и начал свою профессиональную карьеру. За главную команду клуба ему сыграть не довелось, зато удалось проявить себя во втором составе «быков». В ФК «Краснодар-2» Даниил Голиков начиная с сезона-2020/2021 провел 43 матча, из них в 13 поединках сыграл на «ноль». Привлекался голкипер и в различные сборные страны — от юношеской до молодежной.

В футбольном клубе «Челябинск» вратарь будет выступать на условиях аренды до конца текущего сезона. При этом штаб южноуральского клуба не сможет воспользоваться опцией выкупа контракта.

Напомним, что этой зимой Челябинск покинули уже четыре игрока. Так, продолжат карьеру в других клубах Владимир Задирака, Алексей Никитенков, Александр Гапечкин и Александр Носов. Сейчас команда находится на учебно-тренировочных сборах в Турции. ФК «Челябинск» планирует сыграть в межсезонье восемь контрольных матчей при подготовке к весенней части сезона-2025/2026.