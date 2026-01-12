Футбольный клуб «Челябинск» на сборах в Турции проведет 8 контрольных матчей

Его соперниками станут клубы РПЛ, а также команды из Сербии, Казахстана и Узбекистана

Определились соперники футбольного клуба «Челябинск» на учебно-тренировочных сборах в Турции. При подготовке к весенней части сезона-2025/2026 южноуральская команда проведет восемь спаррингов. Ее соперниками станут клубы РПЛ и Первой лиги, а также команды из Сербии, Узбекистана и Казахстана, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Как и год назад, к весенней части сезона футболисты «Челябинска» будут готовиться в Турции. Нынешние сборы пройдут в три этапа и завершатся 22 февраля. В общей сложности наша команда проведет восемь контрольных матчей, в которых планирует посмотреть в деле потенциальных новичков.

Футбол. ФК «Челябинск». Расписание контрольных матчей:

1-й сбор (8—20 января)

17.01. ФК «Челябинск» — «Пари-НН» (Нижний Новгород)

20.01. ФК «Челябинск» — «Мариси» (Сербия)

2-й сбор (24 января — 5 февраля)

28.01. ФК «Челябинск» — «Женис» (Казахстан)

01.02. ФК «Челябинск» — «Согдиана» (Узбекистан)

05.02. ФК «Челябинск» — «Балтика» (Калининград)

3-й сбор (9 — 22 февраля)

13.02. ФК «Челябинск» — «КАМАЗ» (Набережные Челны)

17.02. ФК «Челябинск» — «Крылья Советов» (Самара)

20.02. ФК «Челябинск» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург)

Напомним, что по итогам осенней части сезона-2025/2026 футбольный клуб «Челябинск» занял 6-е место в Первой лиге. Накануне стало известно, что команду покинут три ведущих игрока. Продолжат карьеру в других клубах Владимир Задирака, Алексей Никитенков и Александр Носов. Продлил контракт с ФК «Челябинск» главный тренер Роман Пилипчук.