Футбольный клуб «Челябинск» хочет продать игрока за 70 миллионов рублей

Форвард Матвей Урванцев может перейти в одну из команд российской Премьер‑лиги

ФК «Челябинск» ведет активные переговоры о продаже своего форварда Матвея Урванцева и планирует выручить от сделки около 70 млн рублей. Об этом сообщает футбольный эксперт Сергей Ильев в своем телеграм-канале. Велика вероятность, что игрок продолжит карьеру в клубе РПЛ, в его услугах проявляет заинтересованность «Пари-НН» из Нижнего Новгорода.

«Челябинский футбольный клуб начал предпродажную подготовку нападающего Матвея Урванцева. 21-летнего форварда даже поберегли в последней контрольной игре на сборах в Турции с сербской „Младостью“. Игрок был на матче, но на поле так и не появился», — сообщает Сергей Ильев.

Матвей Урванцев пополнил ряды ФК «Челябинск» в июле 2025 года. В общей сложности за южноуральский клуб он провел 22 матча, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста. В начале сезона-2025/2026 игрок не проходил в основной состав команды, но ближе к осени стал чаще выходить на поле с первых минут матчей в Первой лиге.

Отметим, что ФК «Челябинск» сейчас проходит учебно-тренировочные сборы в Турции. Он уже сыграл два контрольных матча: выиграл у «Пари-НН» (1:0) и завершил ничьей поединок с сербским клубом «Младость» (0:0). По итогам осенней части сезона-2025/2026 подопечные Романа Пилипчука занимают 6-е место в Первой лиге.