Футбольный клуб «Челябинск» вернул в «Родину» Александра Гапечкина

Штаб южноуральской команды не стал продлевать аренду с игроком

Фланговый защитник Александр Гапечкин покидает ФК «Челябинск». Руководство клуба приняло решение не продлевать арендное соглашение со столичной «Родиной». Футболист возвращается в свой родной клуб, где и продолжит карьеру. Это уже четвертый игрок в зимнее межсезонье, который покинул челябинский клуб, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

23-летний футболист, уроженец Таганрога, провел в текущем сезоне за «Челябинск» 15 матчей. Карьеру Александр Гапечкин начинал в футбольной школе «Ростова» после переезда в Ростов-на-Дону. В систему столичного клуба «Родина» он перешел в 2023 году, а в начале сезона 2025/2026 был отдан в аренду в челябинский коллектив.

В текущем сезоне он провел за ФК «Челябинск» 15 матчей. Причем в начале чемпионата в Первой лиге регулярно выходил в стартовом составе команды на позиции флангового защитника. Однако затем получил повреждение, быстро восстановился, но место в «старте» потерял — главный тренер команды Роман Пилипчук стал реже выпускать защитника на поле.

Напомним, вчера стало известно, что покинули коллектив еще три футболиста клуба «Челябинск». Руководство команды не стало продлевать контракты с Владимиром Задиракой, Алексеем Никитенковым и Александром Носовым.