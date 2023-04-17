Футбольный клуб «Челябинск» устроил пасхальный разгром «Оренбургу‑2»

Во Второй лиге чемпионата России южноуральцы на своем поле одержали победу со счетом 5:0

Футболисты «Челябинска» одержали самую крупную свою победу в текущем розыгрыше Второй лиги чемпионата России. На своем поле подопечные Виктора Булатова в пасхальное воскресенье, 16 апреля, крупно и уверенно обыграли «Оренбург-2» со счетом 5:0. По дублю оформили форварды челябинцев Максим Руднев и Егор Дорохов, еще один гол — на счету Никиты Зырянова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Символический стартовый удар по мячу было доверено нанести челябинскому боксеру Тамерлану Касымову. Чемпион России среди студентов в эти дни готовится к стартующему на этой неделе «Кубку Танкограда». Говорит, что в свое время занимался футболом здесь же, на стадионе «Центральный». Но сейчас все мысли у него связаны с боксом. Спортсмен пожелал удачи футболистам, а сам отправился наблюдать за матчем с трибуны.



В стартовом отрезке матча хозяева владели инициативой, но до опасных моментов дело не доходило. Более того, челябинцы едва не нарвались на опасную контратаку, едва не завершившуюся голом. После прострела с фланга игрок «Оренбурга-2» оказался в полном одиночестве перед воротами Сергея Глазкова — голкиперу пришлось опасным прыжком в ноги ликвидировать угрозу.

Еще раз Глазков спас свою команду на 30-й минуте, когда игрок гостей пробил в ближний угол практически в упор. Но хозяева с таким положением дел были не согласны и буквально в ответной атаке сделали то, что должны были давно, — открыли счет. С передачи капитана Виктора Курышева свой 9-й мяч в сезоне забил Максим Руднев. Ну а под занавес тайма хозяева получили право на опасный штрафной. Илья Шведюк закрутил мяч точно на голову Максиму Рудневу, который оформил дубль.

По истечении часа игры Виктор Булатов немного освежил атаку, выпустив Никиту Зырянова и Егора Дорохова. Как оказалось, обе эти замены получились, что называется, в яблочко. Сначала на 62-й минуте Егор едва не сделал счет крупным. После паса с фланга наш форвард бил головой, казалось, наверняка, но промахнулся. Но через пару минут исправился и красиво переправил мяч в ворота после паса уже с другого фланга — 3:0.

После этого стало окончательно понятно, что игра сделана. Но и на этом челябинцы не успокоились и выстрелили дуплетом. Сначала сам все классно сделал Егор Дорохов, который таким образом тоже оформил дубль, а через минуту футбольный буллит после паса того же Дорохова технично реализовал Никита Зырянов. 5:0 — красивый итог этого матча.

Виктор Булатов отметил, что в этой игре ФК «Челябинск» постарался реабилитироваться перед болельщиками после потери очков в предыдущем домашнем поединке. Наставник гостей Максим Грошев сделал акцент на том, что, несмотря на крупное поражение, его молодая команда выиграла в плане опыта и развития футболистов.

ФК «Челябинск» сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице Второй лиги. Свой следующий поединок южноуральцы сыграют в гостях с лидером — 23 апреля наша команда сразится с ФК «Тюмень».