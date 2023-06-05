Футболисты «Челябинска» заняли четвертое место во Второй лиге чемпионата России

В последнем матче сезона они сыграли вничью с омским «Иртышом»

Футбольный клуб «Челябинск» завершил сезон во Второй лиге первенства России. В заключительном матче чемпионата южноуральцы разошлись миром в домашнем поединке с омским «Иртышом». В следующем сезоне наша команда возьмет старт в дивизионе А, группе «Серебро» Второй лиги, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

На последний матч сезона в Челябинск прилетел шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака», экс-вратарь сборной России Александр Филимонов, который стал гостем предматчевой студии, а в перерыве принял участие в клубных активностях. Юные футболисты и все желающие пробивали прославленному вратарю пенальти, а после матча была организована автограф-сессия, где легенда футбола уделила внимание буквально каждому болельщику.

Сам поединок не таил в себе турнирных интриг. Вне зависимости от его исхода южноуральцы не могли подняться выше четвертого места. Зато сибиряки в случае благоприятного исхода могли рассчитывать на второе место по итогам чемпионата.

Хозяева поля начали матч активнее. Уже в самом дебюте игры Владимир Ульяновский поборолся с защитником, выскочил с глазу на глаз с вратарем гостей и пробил ему точно «в домик» — 1:0! И сразу после этого хлынул ливень с громом и молниями, который болельщики встретили овациями и обрадовались чуть ли не больше, чем голу своих любимцев.

Вся вторая половина тайма прошла под аккомпанемент непрерывного ливня. И в самой концовке тайма такая экстремальная погода принесла успех гостям, которые сравняли счет — 1:1. С таким результатом команды и закончили поединок. Любопытно, что все три очных матча этого сезона между «Челябинском» и «Иртышом» завершились с ничейным результатом.

Таким образом, ФК «Челябинск» завершил сезон-2022/23 во Второй лиге (группа 4) на четвертом месте. Тройка призеров распределилась таким образом: ФК «Тюмень», «Иртыш» (Омск), «Амкар» (Пермь).

В следующем сезоне формат турнира претерпит большие изменения. Победитель турнира ФК «Тюмень» ушел на повышение в классе и выступит в Первой лиге. Все участники Второй лиги будут разбиты на два дивизиона — А и В. ФК «Челябинск» попал в первый из них, который, в свою очередь, будет представлен группами «Золото» и «Серебро». Наша команда выступит в «серебряной» группе.