Футбольный клуб «Челябинск» сыграет решающий стыковой матч за выход в Первую лигу

Южноуральская команда в ответном поединке примет на своем поле астраханский «Волгарь»

В ближайшую субботу, 28 июня, состоится важнейший для всего челябинского футбола поединок. Наша команда на своем поле примет в стыковом матче за выход в Первую лигу астраханский «Волгарь». Футбольному клубу «Челябинск» нужна победа, в таком случае он получит повышение в классе и впервые в своей истории завоюет путевку в Первую лигу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первая стыковая игра между командами прошла накануне в Астрахани. Игра сложилась непросто для челябинцев, хотя они и открыли счет в матче еще в дебюте первого тайма благодаря классному удару из-за пределов штрафной в исполнении Александра Носова. Хозяева поля сравняли счет, а матч закончился ничьей — 1:1.

Важно отметить то, что астраханцы переиграли соперника, больше контролировали мяч, создали немало голевых моментов для того, чтобы вырвать победу. Поэтому ответная игра обещает быть сложной для челябинцев. На поле встретятся абсолютно равные по классу и подбору исполнителей соперники. Это придает предстоящему поединку дополнительную интригу.

Баланс личных встреч за челябинцами. В сезоне-2024/2025 команды встречались между собой пять раз. У южноуральцев три победы и две ничьи. Но завтра это не будет иметь никакого значения. На первый план выйдет физическая готовность игроков и их мотивация добиться положительного для себя результата.

Сезон-2024/2025. Результаты матчей между командами:

11 августа, 2024 г. «Волгарь» vs ФК «Челябинск» — 1:2

6 октября, 2024 г. ФК «Челябинск» vs «Волгарь» — 1:0

19 апреля, 2025 г. «Волгарь» vs ФК «Челябинск» — 0:0

1 июня, 2025 г. ФК «Челябинск» vs «Волгарь» — 2:0

24 июня, 2025 г. «Волгарь» vs ФК «Челябинск» — 1:1

Ждем всех любителей футбола завтра, 28 июня, на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Смотрите прямую трансляцию матча на сайте 1obl.tv.