Футбольный клуб «Челябинск» начал формировать состав к Первой лиге

Южноуральскую команду усилил имеющий опыт выступлений в Премьер-лиге Рамазан Гаджимурадов

ФК «Челябинск», накануне впервые в своей истории завоевавший путевку в Первую лигу, начал формировать состав команды к старту нового сезона. Сегодня, 30 июня, стало известно, что контракт с южноуральским клубом заключил Рамазан Гаджимурадов. Ранее он выступал за «Урал» из Екатеринбурга, с которым провел 45 матчей в Премьер-лиге, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Рамазан Гаджимурадов провел три сезона в Премьер-лиге. В 45 матчах за «Урал» он стал автором четырех забитых мячей. Также он защищал цвета команд «Велес» (Москва), «Динамо» (Махачкала) и «Ротор» (Волгоград). Минувший сезон он провел в Первой лиге за клуб «СКА-Хабаровск». В дальневосточной команде спортсмен сыграл 33 матча и забил 5 голов.

Отметим, что новобранец ФК «Челябинск» родился и вырос в дагестанском городе Хасавюрте. В юности занимался борьбой, а затем в 14‑летнем возрасте переехал в Москву и стал играть за местную академию футбола «Трудовые резервы». Первый профессиональный контракт он подписал в 2017 году со столичным «Велесом».

Рамазан Гаджимурадов является серьезным усилением для ФК «Челябинск». В сезоне-2024/2025 он был одним из лидеров хабаровского клуба, регулярно попадая в стартовый состав команды. При этом пропустил лишь один матч в Первой лиге.

Напомним, что накануне ФК «Челябинск» вышел победителем в стыковых матчах за Первую лигу, выиграв по пенальти у астраханского «Волгаря». Наша команда впервые выступит в Первой лиге чемпионата России. Календарь матчей сезона-2025/2026 еще не сформирован. Планируется, что турнир стартует в конце июля этого года.