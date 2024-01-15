Футбольный клуб «Челябинск» приобрел очередного игрока из столичного «Чертаново»

Контракт с командой заключил форвард Денис Покотыло

Штаб футбольного клуба «Челябинск» продолжает усиливать состав воспитанниками академии московского «Чертаново». Очередным новобранцем южноуральской команды стал 17‑летний форвард Денис Покотыло, минувший сезон отыгравший в первенстве Юношеской футбольной лиги.

Массовые изменения в составе ФК «Челябинск» произошли перед стартом сезона‑2023/2024, когда куратором клуба был назначен Сергей Хабаров, а на должность спортивного директора команды пришел Евгений Гаврюк. Оба занимали руководящие посты в ФК «Чертаново» (Москва). Именно они начали заниматься формированием состава команды в южноуральском клубе под выполнение задачи, первая из которых была — выход в группу «Золото» Второй лиги А.

Эту задачу ФК «Челябинск» сумел решить на финишном флажке, заняв четвертое место в группе «Золото». Причем судьба путевки в лигу рангом выше решалась в последнем туре. Любопытно, что именно «Чертаново» помогло южноуральцам уйти на повышение, обыграв в последнем туре курский «Авангард» (победный мяч москвичи забили на 75‑й минуте).

В зимнее межсезонье число воспитанников академии «Чертаново» в ФК «Челябинск» еще увеличилось. Ранее заключили контракты с клубом голкипер Владимир Задирака и тренер Владимир Окорочков. И вот на Южный Урал перебирается еще один воспитанник «Чертаново».

«Рад возможности проявить себя и начать приносить максимальную пользу команде. Предстоит много упорной работы, чтобы прогрессировать вместе с ФК „Челябинск“ и выйти с клубом на новый уровень», — прокомментировал свой переход Денис Покотыло пресс-службе ФК «Челябинск».

В комментариях в соцсетях болельщики уже в шутку называют южноуральский клуб «Чертаново» (Челябинск). И негодуют по поводу того, что в составе ФК «Челябинск» остается все меньше местных воспитанников. Но есть немало и тех, которые считают, что не нужно акцентировать внимание на географии игроков, главное — выполнение спортивных задач и выход в Первую лигу.

Отметим, что сейчас ФК «Челябинск» находится на учебно-тренировочных сборах в Турции и готовится к дебюту во Второй лиге А группы «Золото». Стартует турнир в начале марта.