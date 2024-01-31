Футбольный клуб «Челябинск» выиграл в контрольном матче у московского «Спартака»

Но пока только на сборах и у дублирующего состава столичного клуба

Футболисты «Челябинска» провели первый предсезонный контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в городе Белек (Турция). Подопечные Виталия Панова выиграли со счетом 3:2 у «дубля» московского «Спартака». У южноуральцев голы забили Алексей Никитенков, Валерий Горбачик и Александр Носов, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Первый учебно-тренировочный сбор в Белеке у ФК «Челябинск» стартовал 26 января. На него прибыла большая группа игроков, в том числе и новобранцы команды: голкипер Владимир Задирака, нападающие Валерий Горбачик, Денис Покотыло и Денис Пушкарев. Кроме того, приступили к тренировкам и два игрока, имена которых держатся в секрете. Штаб клуба планирует объявить о заключении с ними контрактов в ближайшее время. Причем один из трансферов обещает быть громким.

В контрольном матче с вновь образованным клубом «Спартак-2» (его решили расформировать в 2022 году, однако в текущем межсезонье вернулись к идее его возрождения. — Прим. ред.) в стартовом составе ФК «Челябинск» вышли игроки, составлявшие его основу в сезоне-2022/2023. Подопечные Виталия Панова с первых минут завладели игровым преимуществом и открыли счет в матче. Головой мяч переправил в ворота защитник Алексей Никитенков.

Еще до перерыва команды обменялись голами. После того, как «красно-белые» сравняли счет, гол «в раздевалку» оформил белорусский форвард челябинцев Валерий Горбачик. После перерыва Виталий Панов произвел в составе 11 замен. Наша команда продолжала создавать немало голевых моментов у ворот соперника. Мяч трижды попадал в штангу. Однако забить удалось лишь однажды — сольный проход и хлесткий точный удар получился у Александра Носова. В конце игре «Спартак-2» сократил отставание в счете до минимума, но на большее его не хватило.

«Сыграли хорошую игру. Считаю, что все задачи, которые перед нами сегодня ставили, мы выполнили и закономерно победили», — отметил после матча капитан ФК «Челябинск» Дмитрий Курышев.

Следующий контрольный матч в Белеке ФК «Челябинск» проведет с куда более серьезным и сильным соперником — 3 февраля наша команда сыграет с клубом РПЛ казанским «Рубином». Также запланирован поединок 7 февраля с ульяновской «Волгой».