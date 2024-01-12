Задирака тащит, Горбачик забивает — ФК «Челябинск» презентовал новых игроков

Футбольный клуб объявил имена новобранцев команды

В футбольном клубе «Челябинск» будут выступать два новых игрока. Контракты с клубом подписали голкипер Владимир Задирака и форвард Валерий Горбачик. Первый является воспитанником московской академии «Чертаново», второй имеет опыт выступлений за юношескую сборную Беларуси, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Молодой голкипер Владимир Задирака является воспитанником футбольной академии «Чертаново» из Москвы. Он является «лимитчиком», что добавит тренерскому штабу вариативности при выборе состава на игру: по регламенту во Второй лиге в ходе матча у каждой команды на поле должны находиться не менее двух человек не старше 2002 года рождения. Новобранцу ФК «Челябинск» принадлежит рекорд в Юношеской футбольной лиге: 690 минут без пропущенных мячей.

Еще одним новобранцем челябинского клуба стал белорусский форвард Валерий Горбачик. В минувшем сезоне он защищал цвета клуба «Торпедо» из Жодино. В этой команде он забил 35 голов и отдал 11 результативных передач. Отметился он также забитым мячом в ворота команды АЕК из Ларнаки и в Лиге конференций УЕФА. Валерий Горбачик имеет опыт выступлений за юношеские сборные Беларуси.

«Рад присоединиться к команде! Хотелось бы поблагодарить руководство, что пригласило меня. И конечно же, хочется помочь ФК „Челябинск“ добиться поставленных целей!» — отметил футболист пресс-службе клуба.

Добавим, что ранее тренерский штаб челябинской команды пополнил новый специалист. Контракт с клубом заключил Валентин Окорочков. В его послужном списке опыт работы в системах футбольных клубов «Краснодар», «Локомотив» (Москва), «Чертаново» (Москва), а также юношеской сборной России.

Напомним, что в текущем межсезонье ФК «Челябинск» расторг контракты с тремя игроками. Покинули коллектив голкипер Сергей Глазков, защитник Кирилл Сараев и полузащитник Виктор Киселев. В эти дни команда проходит учебно-тренировочные сборы в Турции. Здесь она будет готовиться к старту в чемпионате России Второй лиги А (группа «Золото»), первый матч которого состоится в начале марта.