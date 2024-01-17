Футбольный клуб «Челябинск» усилился игроком молодежной сборной России

Контракт с командой подписал форвард Денис Пушкарев

ФК «Челябинск» продолжает формировать состав к дебюту в группе «Золото» во Второй лиге А. Сегодня, 17 января, клуб объявил о подписании контракта с крайним форвардом Денисом Пушкаревым, имеющим опыт выступлений в юношеской и молодежной сборных России. В минувшем сезоне он выступал за астраханский «Волгарь» в Первой лиге чемпионата страны, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Новобранец ФК «Челябинск» родился и вырос в городе Рыбинске, но начинал свою карьеру в академии «Чертаново» в Москве. Однако в 2020 году стал выступать в первенстве ЮФЛ за молодежный состав столичного «Локомотива». Здесь он и начал раскрывать свой потенциал. Его стали привлекать и к играм юношеской сборной России 2005 года рождения, он стал лучшим бомбардиром.

В октябре 2022 года в прессе прошла информация, что на тот момент 17-летним игроком активно интересуются три топовых европейских клуба — итальянские «Лацио» и «Удинезе», а также португальская «Бенфика». Однако трансферный переход Дениса Пушкарева не состоялся.

В июле прошлого года форварда арендовал выступающий в Первой лиге чемпионата России «Волгарь». В сезоне-2023/24 он сыграл 5 матчей за астраханский клуб, в котором результативными действиями не отметился. А затем по истечении срока аренды вернулся в расположение столичного клуба «Локомотив-2».

Осенью прошлого года состоялся дебют игрока за молодежную сборную России. Денису Пушкареву 18 лет, невысокого роста (165 см), предпочитает играть на позиции крайнего вингера.

Напомним, что в эти дни ФК «Челябинск» проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. В зимнее трансферное окно клуб усилился нападающим Денисом Покотыло. Ранее контракты с челябинской командой подписали Владимир Задирака и Валерий Горбачик, а также расторгли соглашения с Сергеем Глазковым, Кириллом Сараевым и Виктором Киселевым.