Футболисты «Челябинска» будут готовиться к чемпионату России в Турции

Они вышли из отпуска и отправились на первый предсезонный сбор

Сегодня, 10 января, начали подготовку к новому сезону игроки ФК «Челябинск». Они отправились в город Белек (Турция), где проведут первый учебно-тренировочный сбор. Весной южноуральской команде предстоит дебютировать в группе «Золото» Второй лиги А чемпионата России, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Накануне все игроки прошли углубленный медицинский осмотр, а ночью вылетели в Турцию, где проведут комплексный сбор в городе Белеке. Программа сбора рассчитана на полтора месяца и разделена на три этапа. Игрокам команды предстоит не только работать над физическими кондициями, в рамках сбора запланированы восемь контрольных матчей с клубами Первой и Второй лиги чемпионата России.

«Для всей нашей команды это будут насыщенные полтора месяца. Сезон в этом году начинается намного раньше, уже 3 марта, поэтому форсируем подготовку футболистов в оптимальных погодных условиях. Ожидаются и изменения в составе, постепенно будем знакомить болельщиков с новичками. Футбольная весна обещает быть интересной, и клуб должен встретить ее максимально готовым», — сообщил директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

Напомним, что по итогам весенней части сезона-2023/24 ФК «Челябинск» занял четвертую строчку в турнирной таблице группы «Серебро» и таким образом завоевал путевку в группу «Золото» Второй лиги А.