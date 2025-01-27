Футбольный клуб «Челябинск» победил «Балтику» в контрольном матче на сборах в Турции

Победу южноуральской команде принес новобранец Богдан Рогочий

Челябинская футбольная команда одержала вторую победу на сборах в Турции. На этот раз был повержен лидер Первой лиги чемпионата России — калининградская «Балтика». Челябинский клуб выиграл со счетом 2:1, а победный гол во втором тайме забил новобранец команды Богдан Рогочий, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

ФК «Челябинск» на сборах в Турции не только готовится к старту весенней части сезона-2024/2025, но и проверяет в деле возможных новичков команды. А это лучше делать не на тренировках, а в товарищеских матчах. Очередным таким спарринг-партнером для челябинских футболистов стал клуб Первой лиги «Балтика».

Челябинцы первыми открыли счет благодаря точному удару белорусского форварда Валерия Горбачика. Калининградцы счет сравняли, но последнее слово осталось за южноуральской командой. Во втором тайме точку в матче поставил Богдан Рогочий, который в зимнее межсезонье уже подписал контракт с клубом. В итоге 2:1 — победа ФК «Челябинск».

Отметим, что это уже второй поединок команды на сборах в Турции. Ранее южноуральцы также победили замыкающий турнирную таблицу Премьер-лиги ФК «Оренбург» (1:0). Следующий контрольный матч ФК «Челябинск» проведет с ульяновской «Волгой».