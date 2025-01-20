Футбольный клуб «Челябинск» выиграл у клуба Премьер‑лиги на сборах в Турции

Константин Кертанов забил единственный гол в матче с ФК «Оренбург»

Футболисты клуба «Челябинск» провели первый предсезонный матч на сборах в Турции. Подопечные Романа Пилипчука выиграли у команды российской Премьер-лиги — ФК «Оренбург». Единственный мяч на 35-й минуте забил полузащитник Константин Кертанов, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Обе команды готовятся к старту весенней части сезона-2024/2025 в Турции. ФК «Оренбург» — к возобновлению чемпионата России в Премьер-лиге, ФК «Челябинск» — к решающей стадии турнира в группе «Золото» Второй лиги А. По взаимной договоренности между командами они сыграли контрольный матч без лимита замен, проверив в деле большую группу игроков.

В составе челябинского клуба приняли участие четыре игрока, находящихся на просмотре. А единственный гол в матче забил на 35-й минуте атакующий полузащитник команды Константин Кертанов. Он оказался самым расторопным в штрафной площади соперника после удара по воротам Ильи Грузнова.

Отметим, что ФК «Оренбург», замыкающий турнирную таблицу Премьер-лиги, сыграл контрольный матч с челябинцами в оптимальном составе. ФК «Челябинск» на сборах в Турции планирует провести еще восемь спаррингов. Следующим соперником южноуральцев станет лидер Первой лиги чемпионата России калининградская «Балтика». Игра запланирована на 24 января.