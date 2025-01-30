Футбольный клуб «Челябинск» арендовал вратаря с «зимней» фамилией

В южноуральской команде весеннюю часть сезона проведет Владимир Сугробов

В челябинской футбольной команде с нового сезона будет выступать игрок с «зимней» фамилией. Контракт с клубом подписал голкипер Владимир Сугробов. Он перешел в ФК «Челябинск» из тульского «Арсенала». Есть в его послужном списке и матчи за команду «Тамбов» в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Футбольный клуб «Челябинск» усилил вратарскую линию опытным голкипером, в карьере которого было несколько успешных сезонов на топовом уровне. Взлет карьеры Владимира Сугробова пришелся на 2019 год, когда он получил приглашение в калининградскую «Балтику», выступавшую на тот момент в ФНЛ. В этом же году сыграл несколько матчей за клуб «Тамбов» в российской Премьер-лиге.

Пробовал свои силы голкипер и в национальном чемпионате Армении в составе команды «Пюник» из Еревана. Стоит отметить, что в большинстве клубов новобранец ФК «Челябинск» надолго не задерживался. Единственное исключение — «СКА-Хабаровск», в котором голкипер провел четыре сезона. В минувшем году он защищал цвета тульского «Арсенала».

Владимир Сугробов

Дата рождения: 10.09.1996 г.

Место рождения: Саратов.

Амплуа: голкипер.

Карьера:

2015—2017 — «Сокол» Саратов

2017—2018 — «Арарат» Москва

2018—2019 — «Анжи» Махачкала

2018—2019 — «Балтика» Калининград

2019—2020 — ФК «Тамбов»

2019—2020 — «Пюник» Армения

2020—2024 — СКА Хабаровск

2024—2025 — «Арсенал» Тула

С 2025 г. — ФК «Челябинск»

Владимир Сугробов проведет весеннюю часть сезона-2024/2025 в челябинском клубе на правах аренды. Сейчас подопечные Романа Пилипчука проходят учебно-тренировочные сборы в Турции.

Наша команда провела два товарищеских матча, в которых одержала победу над ФК «Оренбург» (1:0) и «Балтикой» (2:1). Ранее мы сообщали, что клуб в зимнее межсезонье усилился полузащитником Артемом Соколовым.