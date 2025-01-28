В футбольном клубе «Челябинск» будет играть вундеркинд из «Чертаново»

Полузащитник Артем Соколов провел 50 матчей в Премьер-лиге

Состав футбольного клуба «Челябинск» пополнил 21‑летний атакующий полузащитник Артем Соколов. Воспитанник столичной академии «Чертаново» проявил себя на молодежном уровне, став лучшим игроком Юношеской футбольной лиги. В его карьере также 50 матчей в российской Премьер-лиге за самарские «Крылья Советов», подмосковные «Химки» и «Пари-НН». Информацию о заключении контракта с игроком подтвердили в пресс-службе ФК «Челябинск».

Талантливый футболист родился и вырос в Якутске, но уже в юном возрасте отправился покорять Москву в академию «Чертаново». Именно здесь и началась его профессиональная карьера. На взрослом уровне он дебютировал за «дубль» столичной команды в 2019 году в матче против клуба «Знамя Труда».

Большой карьерный рост Артем Соколов получил после того, как в 2021 году подписал контракт с подмосковными «Химками». В этой команде он провел первый матч в элитном дивизионе чемпионата России — Премьер-лиге. Выступал он также за команды «Крылья Советов» (Самара) и «Пари-НН» (Нижний Новгород). В общей сложности он провел 50 матчей в Премьер-лиге, однако голов не забил.

Артем Соколов

Дата рождения: 01.04.2003 г.

Место рождения: Якутск.

Амплуа: атакующий полузащитник.

Карьера:

2019—2020 — «Чертаново-2» (Москва).

2020—2021 — «Чертаново» (Москва).

2021—2022 — «Химки» (Московская область).

2022—2023 — «Крылья Советов» (Самара).

2022—2023 — «Пари-НН» (Нижний Новгород).

2023—2024 — «Крылья Советов» (Самара).

2024—2025 — «Торпедо» (Москва).

С 2025 г. — ФК «Челябинск».

Кроме того, есть в послужном списке игрока и большой опыт выступления в составе сборных России. Так, он провел несколько матчей за национальные команды до 16, 17 и 19 лет. В футбольный клуб «Челябинск» Артем Соколов перешел на правах аренды из «Крыльев Советов».

Напомним, что челябинский футбольный клуб сейчас проходит учебно-тренировочные сборы в турецком городе Белек. Команда готовится к старту весенней части сезона-2024/2025. Она сохраняет хорошие шансы на то, чтобы впервые в своей истории завоевать путевку в Первую лигу чемпионата России. Накануне подопечные Романа Пилипчука провели в Турции два контрольных матча. Они выиграли у ФК «Оренбург» (1:0) и «Балтики» из Калининграда (2:1).