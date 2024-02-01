Футбольный клуб «Челябинск» объявил о главном трансфере межсезонья

Штаб команды заключил контракт с полузащитником Алексеем Померко

ФК «Челябинск» объявил о главном трансфере зимнего межсезонья — штаб клуба заключил контракт с известным по выступлениям за молодежную сборную России полузащитником Алексеем Померко. В активе 33‑летнего футболиста более 80 матчей в российской Премьер-лиге за «Амкар», «Краснодар», «Сочи», «Крылья Советов» и «Торпедо», сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

«Это большой игрок для решения больших задач», — так емко прокомментировали в штабе ФК «Челябинск» подписание контракта с Алексеем Померко. Футболист действительно имеет большой опыт выступлений в элитном дивизионе чемпионата России, провел больше 200 матчей в Первой лиге. Есть в его активе и игры в Лиге Европы УЕФА.

Алексей Померко родился в небольшом городе Городовиковске, в Калмыкии. Однако футбольную карьеру начинал в Москве, является воспитанником клуба «Торпедо». В составе «черно-белых» и состоялся его профессиональный дебют как игрока. В 2008 году он вышел на замену в матче Первой лиги с ФК «Ростов». С 2008 по 2012 годы сыграл 16 матчей за молодежную сборную России (среди игроков до 19 лет).

Досье

Алексей Померко

Дата рождения: 03.05.1990

Место рождения: Городовиковск, Калмыкия

Амплуа: центральный полузащитник

Карьера:

2008—2009 — «Торпедо», Москва

2009—2011 — «Амкар», Пермь

2011—2012 — «Локомотив-2», Москва

2012—2013 — «Волга», Нижний Новгород

2012—2013 — «Химки», Московская область

2013—2014 — «Шинник», Ярославль

2014—2015 — ФК «Краснодар»

2014—2016 — «Крылья Советов», Самара

2016—2017 — ФК «Оренбург»

2017—2018 — «Томь», Томск

2018—2021 — ФК «Сочи»

2021—2022 — «Торпедо», Москва

2022—2023 — «Арсенал», Тула

В сезоне-2022/2023 Алексей Померко выступал за тульский «Арсенал» в Первой лиге. На старте турнира он выводил команду на поле в качестве капитана, однако после 8‑го тура перестал попадать в основной состав. В общей сложности он сыграл 10 матчей за «оружейников», однако результативными действиями не отметился.

Напомним, что сейчас ФК «Челябинск» проводит учебно-тренировочные сборы в Турции, где готовится к старту сезона во Второй лиге А (группа «Золото»). Накануне подопечные Виталия Панова провели первый контрольный матч межсезонья, выиграв со счетом 3:2 у «дубля» московского «Спартака». Ранее мы рассказывали об изменениях в составе команды, произошедшие в текущем межсезонье.