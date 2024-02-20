Футбольный клуб «Челябинск» отправил трех своих воспитанников в аренду

Юрий Рудаков, Дмитрий Юдин и Александр Чемасов проведут сезон в «Уральце» из Нижнего Тагила

Штаб футбольного клуба «Челябинск» принял решение отправить трех своих воспитанников в аренду: Юрий Рудаков, Дмитрий Юдин и Александр Чемасов проведут ближайший сезон в команде «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила. Перспективные футболисты сыграют во Второй лиге Б для того, чтобы получить постоянную игровую практику, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

«Возможность сыграть сезон во Второй лиге Б идеально подходит для планомерного развития игроков. Мы верим в потенциал наших воспитанников: получая регулярную игровую практику на этом уровне, они будут быстрее прогрессировать и набираться бесценного опыта. Желаем ребятам отлично проявить себя и вернуться к нам еще сильнее», — такой пост вышел на официальных аккаунтах челябинского клуба в соцсетях.

Основной состав ФК «Челябинск» между тем продолжает подготовку к старту чемпионата России во Второй лиге А (дивизион «Золото»). Под руководством Виталия Панова игроки тренируются на учебно-тренировочных сборах в Турции. Работает с командой и целая группа новичков, с которыми накануне были подписаны контракты. Среди них и известный по выступлениям за молодежную сборную России Алексей Померко. Он, кстати, уже успел отличиться забитым голом в товарищеском матче с командой «Кызыл-Жар» из Петропавловска (2:0).

Накануне стало также известно, что расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон полузащитник Дмитрий Великородный. Он продолжит карьеру в липецком «Металлурге».