Молодежный состав ФК «Челябинск» выиграл предсезонный турнир «Кубок Шафигулина»

В нем выступили четыре команды, а игры прошли на стадионе «Центральный»

В Челябинске завершился 16-й по счету футбольный турнир на призы Михаила Шафигулина. Игры прошли на стадионе «Центральный», а в борьбу за трофей боролись четыре команды. Победителем турнира стал молодежный состав ФК «Челябинск», который в решающем матче победил магнитогорский «Металлург», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В полуфинале ФК «Челябинск-М» разгромил со счетом 5:0 команду «Тюмень-2», а в матче за первое место со счетом 1:0 победил у магнитогорский «Металлург». Третье место досталось «Металлургу» из Аши.

«Задачи, которые мы ставили на этот турнир, выполнены. Раньше нам не удавалось выигрывать „Кубок Шафигулина“, сейчас смогли это сделать. У ребят должна вырабатываться победная психология. Мы готовимся к новому сезону, в котором постараемся выступить достойно», — подвел итоги турниру главный тренер команды «Челябинск-М» Виталий Коркин.

Основатель турнира Михаил Шафигулин отметил высокую организацию матчей и поблагодарил сотрудников стадиона «Центральный» за подготовку арены в морозную и снежную погоду.

Лучшим бомбардиром турнира был признан челябинец Александр Пашков, забивший три мяча. Индивидуальную награду получил и голкипер клуба Александр Мележечкин, которого признали лучшим вратарем турнира.