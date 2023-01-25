Футболисты «Челябинска» провели открытую тренировку после двухмесячного отпуска

Команда в полном составе продолжила подготовку к весенней части чемпионата России

Сегодня, 25 января, на стадионе «Центральный» провели первую открытую тренировку после двухмесячного отпуска футболисты «Челябинска». Команда в полном составе под руководством главного тренера Виктора Булатова продолжила подготовку к старту весенней части Второй лиги чемпионата России. Присоединился к ней и вернувшийся в клуб Виктор Киселев. По словам директора ФК «Челябинск», в команде могут появиться еще два новобранца, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Начинать подготовку к старту весенней части чемпионата зимой футболистам «Челябинска» не привыкать. Более того, ряд игроков провели занятия по ОФП еще в декабре прошлого года. Главный тренер команды Виктор Булатов в общении с журналистами не стал давать оценку готовности ребят к старту весенней части чемпионата. Делать какие-то выводы о физическом их состоянии еще рано. Тренировки «на земле» и призваны к тому, чтобы привести их функциональное состояние к единому знаменателю.





В тренировочном занятии принимала большая группа игроков, подключены к процессу и ряд молодых футболистов из «дубля» клуба. Присоединился к партнерам по команде и новобранец Виктор Киселев, вернувшийся в Челябинск из московского «Велеса». Ну, а первым держал удар перед вопросами журналистов капитан команды Виктор Курышев. Представители СМИ напомнили игроку, что ФК «Челябинск» обычно очень мощно проводит игры весной, штампуя победы одна за другой.

«У меня логического объяснения этому нет. По всей видимости, мы в отличие от соперников, успеваем больше соскучиться по футболу», — пошутил Виктор Курышев.

Руководил занятием Виктор Булатов, однако предтренировочную разминку провел его помощник Сергей Киреев. Игрокам не были предложены какие-то запредельные нагрузки. По всей видимости, тренерский штаб дает скидку им на то, что входить в тренировочный процесс после непродолжительного отпуска нужно постепенно. Упражнения с мячом, дриблинг, игра в квадрат, навесы с фланга...

«Ребята соскучились по футболу и друг другу. Все-таки два месяца — это большой отпуск для футболиста. Но таковы наши реалии. Видно, что игроки в хорошем настроении и форме. С пониманием отнеслись к нашим просьбам, занимались индивидуально и вышли из отпуска без лишнего веса. У всех рабочее состояние. Но мы только в начале пути», — отметил Виктор Булатов.

По словам директора ФК «Челябинск» Константина Арестова, в период межсезонья основная задача руководства клуба была провести переговоры с теми ребятами, которые покинули команду по окончании прошлого сезона. Тогда, напомним, ФК «Челябинск» потерял четырех игроков стартового состава. Одного из них, вышеупомянутого Виктора Киселева, руководству клуба удалось вернуть.

«В турнирной таблице мы по итогам первой части чемпионата занимаем третье место. Да, есть отрыв от лидера в 7 очков, но это не критично, потому что по окончании двух „гладких“ кругов будет проведена финальная „пулька“ между шестью лучшими командами. Поэтому вся борьба впереди, а шанс наверстать упущенное и обойти соперников обязательно будет», — считает директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

Что касается ближайших планов команды, по словам главного тренера клуба пару недель команда будет тренироваться в Челябинске. С 5 по 9 февраля она примет участие в традиционном предсезонном домашнем турнире «Кубок Шафигулина», в рамках которого сыграет три игры. Кроме того, запланированы два южных сбора. Оба пройдут в Сочи. Первый — с 12 по 27 февраля и второй — с 5 по 20 марта.

Напомним, что стартует весенняя часть чемпионата во Второй лиге в начале апреля — 2-го числа ФК «Челябинск» сыграет в гостях с «Ностой», а 9-го — проведет первый официальный домашний поединок чемпионата в новом году против «Урала-2». По итогам первого отрезка турнира ФК «Челябинск» занимает третье место в турнирной таблице (31 очко). Впереди лишь ФК «Тюмень» (38 очков) и пермский «Амкар» (36 очков).