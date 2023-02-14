Футболисты «Челябинска» отправились на сборы на Черноморское побережье

Готовиться к весенней части сезона будут 25 игроков

«В Челябинске мы больше втягивались в рабочий процесс и провели домашний турнир „Кубок Шафигулина“. На сборах планируется более основательная подготовка, наигрывание связей, будем пробовать другие схемы игры. На сборы поехало много местных футболистов. Приоритет ставится на то, чтобы в команде были воспитанники челябинского футбола»,

— рассказал главный тренер Виктор Булатов.

Вратари:

Защитники:

Полузащитники:

Нападающие:

Футбольный клуб «Челябинск» продолжает подготовку к старту весенней части Второй лиги чемпионата России. Команда в полном составе под руководством главного тренера Виктора Булатова отправилась на Черноморское побережье, где пройдут тренировочные сборы, сообщает пресс-служба ФК «Челябинска».У челябинской команды состоятся два южных сбора. Оба пройдут в Сочи. Первый — с 12 по 27 февраля и второй — с 5 по 20 марта. Футболисты уже прилетели и успели провести первую тренировку.Также руководство клуба объявило о подписании контракта с полузащитником Ильей Шведюком. Соглашение продлено до конца сезона 2023/24. 25-летний опорный полузащитник имеет опыт игры в Первой лиги. Прошлый сезон провел в клубе «Текстильщик» из Иваново, где был основным игроком, отыграв в 31 матче из 38.Глазков, Новиков, Космачев.Гибнер, Дёмин, Курышев, Тушин, Лопатько, Сальников, Сараев.Злобин, Зырянов, Шаехов, Пипо, Амелин, Станиславчук, Шведюк, Киселев.Ульяновский, Руднев, Азявин, Юдин, Дорохов, Чемасов, Шайморданов.Добавим, что футболисты «Челябинска» одержали победу на домашнем турнире «Кубок Шафигулина — 2023». В заключительном матче подопечные Виктора Булатова выиграли у миасского «Торпедо» и стали обладателями трофея. Второе место заняли «автозаводцы» из Миасса.Напомним, что стартует весенняя часть чемпионата во Второй лиге в начале апреля — 2-го числа ФК «Челябинск» сыграет в гостях с «Ностой», а 9-го — проведет первый официальный домашний поединок чемпионата в новом году против «Урала-2». По итогам первого отрезка турнира ФК «Челябинск» занимает третье место в турнирной таблице (31 очко). Впереди лишь ФК «Тюмень» (38 очков) и пермский «Амкар» (36 очков).