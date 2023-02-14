Футбольный клуб «Челябинск» продолжает подготовку к старту весенней части Второй лиги чемпионата России. Команда в полном составе под руководством главного тренера Виктора Булатова отправилась на Черноморское побережье, где пройдут тренировочные сборы, сообщает пресс-служба ФК «Челябинска».

У челябинской команды состоятся два южных сбора. Оба пройдут в Сочи. Первый — с 12 по 27 февраля и второй — с 5 по 20 марта. Футболисты уже прилетели и успели провести первую тренировку.

Также руководство клуба объявило о подписании контракта с полузащитником Ильей Шведюком. Соглашение продлено до конца сезона 2023/24. 25-летний опорный полузащитник имеет опыт игры в Первой лиги. Прошлый сезон провел в клубе «Текстильщик» из Иваново, где был основным игроком, отыграв в 31 матче из 38.

«В Челябинске мы больше втягивались в рабочий процесс и провели домашний турнир „Кубок Шафигулина“. На сборах планируется более основательная подготовка, наигрывание связей, будем пробовать другие схемы игры. На сборы поехало много местных футболистов. Приоритет ставится на то, чтобы в команде были воспитанники челябинского футбола», — рассказал главный тренер Виктор Булатов.
ФК «Челябинск» состав команды на сборы:

Вратари: Глазков, Новиков, Космачев.

Защитники: Гибнер, Дёмин, Курышев, Тушин, Лопатько, Сальников, Сараев.

Полузащитники: Злобин, Зырянов, Шаехов, Пипо, Амелин, Станиславчук, Шведюк, Киселев.

Нападающие: Ульяновский, Руднев, Азявин, Юдин, Дорохов, Чемасов, Шайморданов.
ФК «Челябинск» стал победителем футбольного турнира Кубок Шафигулина — 2023
Добавим, что футболисты «Челябинска» одержали победу на домашнем турнире «Кубок Шафигулина — 2023». В заключительном матче подопечные Виктора Булатова выиграли у миасского «Торпедо» и стали обладателями трофея. Второе место заняли «автозаводцы» из Миасса.

Напомним, что стартует весенняя часть чемпионата во Второй лиге в начале апреля — 2-го числа ФК «Челябинск» сыграет в гостях с «Ностой», а 9-го — проведет первый официальный домашний поединок чемпионата в новом году против «Урала-2». По итогам первого отрезка турнира ФК «Челябинск» занимает третье место в турнирной таблице (31 очко). Впереди лишь ФК «Тюмень» (38 очков) и пермский «Амкар» (36 очков).