Футбольный клуб «Челябинск» продолжает подготовку к старту весенней части Второй лиги чемпионата России. Команда в полном составе под руководством главного тренера Виктора Булатова отправилась на Черноморское побережье, где пройдут тренировочные сборы, сообщает пресс-служба ФК «Челябинска».
У челябинской команды состоятся два южных сбора. Оба пройдут в Сочи. Первый — с 12 по 27 февраля и второй — с 5 по 20 марта. Футболисты уже прилетели и успели провести первую тренировку.
Также руководство клуба объявило о подписании контракта с полузащитником Ильей Шведюком. Соглашение продлено до конца сезона 2023/24. 25-летний опорный полузащитник имеет опыт игры в Первой лиги. Прошлый сезон провел в клубе «Текстильщик» из Иваново, где был основным игроком, отыграв в 31 матче из 38.
«В Челябинске мы больше втягивались в рабочий процесс и провели домашний турнир „Кубок Шафигулина“. На сборах планируется более основательная подготовка, наигрывание связей, будем пробовать другие схемы игры. На сборы поехало много местных футболистов. Приоритет ставится на то, чтобы в команде были воспитанники челябинского футбола», — рассказал главный тренер Виктор Булатов.
ФК «Челябинск» состав команды на сборы:
Вратари: Глазков, Новиков, Космачев.
Защитники: Гибнер, Дёмин, Курышев, Тушин, Лопатько, Сальников, Сараев.
Полузащитники: Злобин, Зырянов, Шаехов, Пипо, Амелин, Станиславчук, Шведюк, Киселев.
Нападающие: Ульяновский, Руднев, Азявин, Юдин, Дорохов, Чемасов, Шайморданов.
Напомним, что стартует весенняя часть чемпионата во Второй лиге в начале апреля — 2-го числа ФК «Челябинск» сыграет в гостях с «Ностой», а 9-го — проведет первый официальный домашний поединок чемпионата в новом году против «Урала-2». По итогам первого отрезка турнира ФК «Челябинск» занимает третье место в турнирной таблице (31 очко). Впереди лишь ФК «Тюмень» (38 очков) и пермский «Амкар» (36 очков).
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