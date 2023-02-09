ФК «Челябинск» стал победителем футбольного турнира Кубок Шафигулина-2023

Второе место в активе миасского «Торпедо»

Сегодня, 9 февраля, футболисты «Челябинска» одержали победу на домашнем турнире «Кубок Шафигулина-2023». В заключительном матче подопечные Виктора Булатова выиграли у миасского «Торпедо» и стали обладателями трофея. Второе место заняли «автозаводцы» из Миасса, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Заключительный, третий, игровой день на предсезонном турнире «Кубок Шафигулина-2023» в Челябинске должен был расставить команды по местам. На победу претендовали основные составы ФК «Челябинск» и «Торпедо» из Миасса. При этом гостям для того, чтобы занять первое место, нужна была только победа, а подопечных Виктора Булатова устраивала и ничья.

Сюрприза не произошло. Хозяева стали победителями предсезонного турнира, выиграв все свои поединки, не пропустив при этом ни разу. В том числе и в принципиальном южноуральском дерби у миасского «Торпедо» со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил форвард Егор Дорохов. Он же с 4 мячами стал лучшим бомбардиром турнира.

«Результатом турнира, конечно, доволен. Выигрывать всегда приятно. Сыграли три матча на ноль. Вратари в хорошем настроении поедут на сборы. Когда не пропускаем, это придает уверенности и голкиперам, и обороне. Что касается качества игры, были и хорошие отрезки, был и сумбур. Все-таки это первые матчи после длительного отпуска. Хорошие соревнования, чтобы плавно втянуться в сезон. Впереди у нас два сбора в Сочи», — рассказал главный тренер ФК «Челябинск» Виктор Булатов.

Футбол. Кубок Михаила Шафигулина-2022. Челябинск, стадион «Центральный». Результаты матчей:

5 февраля

«Челябинск» — «Челябинск-М» — 3:0

«Торпедо» — «Торпедо-2» — 2:1

7 февраля

«Челябинск» — «Торпедо-2» — 3:0

«Челябинск-М» — «Торпедо» — 2:2

9 февраля

«Челябинск-М» — «Торпедо-2» — 3:1

«Челябинск» — «Торпедо» — 1:0

«Достойно провели турнир, только в первую игру немножко „не попали“. Волновались, ошибались и уступили своим страшим товарищам. А во втором и третьем матчах играли достойно, периодами показывали взрослый, зрелый футбол. Видно, что ребята растут, почувствовали уровень, посмотрели к чему нужно стремиться», — прокомментировал выступление «Челябинска-М» главный тренер команды Виталий Коркин.

Организаторами юбилейного Кубка Шафигулина выступили федерация футбола Челябинской области и футбольный клуб «Челябинск».