Футболисты «Челябинска» завершили первые тренировочные сборы в Сочи

Южноуральцы провели четыре товарищеских матча

«Подготовка проходит отлично, дают хорошую нагрузку. Все отдаются на тренировках, хотят быстрее возобновить первенство. Настроение в команде рабочее и дружелюбное. Играли в целом неплохо, жаль, что создали мало моментов, работаем над этим. Положительного видим больше, но есть над чем работать еще: будем стараться исправлять все ошибки — хорошо, что это происходит на сборах, время есть»,

— рассказал футболист ФК «Челябинск» Егор Дорохов.

«Хороший спарринг, отличная команда. Самое главное — положительный и удачный результат для нас. Было интересно сыграть с командой под руководством экс-игрока „Спартака“ и сборной России Дмитрия Комбарова. Набираем кондиции, тренируемся и работаем дальше»,

— отметил полузащитник Илья Шведюк.

Футбольный клуб «Челябинск» продолжает подготовку к старту весенней части Второй лиги чемпионата России. Южноуральская команда завершила первые тренировочные сборы на Черноморском побережье. В рамках сборов ФК «Челябинск» сыграл четыре товарищеских матча, где обыграл четвертьфиналиста Кубка России, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».В первом матче на сборах в Сочи футболисты «Челябинска» встретились с саратовским «Соколом». Первый тайм прошел без голов. А сразу после перерыва саратовцы открыли счет — 0:1. Второй гол в концовке игры забил полузащитник «Сокола» Кирилл Бурыкин — 0:2. Для соперников это был уже третий контрольный матч на Черноморском побережье, а для «Челябинска» — только первый.Во втором матче южноуральский коллектив смог победить четвертьфиналиста кубка России питерскую «Звезду» со счетом 2:1. Челябинцы отлично начали игру, забив два быстрых гола, отличились Егор Дорохов и Максим Руднев. Во втором тайме соперник отыграл один мяч, но «Челябинск» уверенно довел дело до победы.В третьей игре южноуральцы разгромили «Строгино» со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме. Забили Марат Шайморданов, Артемий Гибнер и Илья Азявин. А в заключительной игре челябинские футболисты уже крупно уступили «Динамо-Брянску» — 0:3. Динамовцы дважды отличились в первом тайме, а в начале второй половины брянский игрок дальним ударом забил третий гол.У челябинской команды состоится еще один сбор на Черноморском побережье. Второй тренировочный сбор пройдет в Сочи с 5 по 20 марта.Напомним, что стартует весенняя часть чемпионата во Второй лиге в начале апреля — 2-го числа ФК «Челябинск» сыграет в гостях с «Ностой», а 9-го — проведет первый официальный домашний поединок чемпионата в новом году против «Урала-2». По итогам первого отрезка турнира ФК «Челябинск» занимает третье место в турнирной таблице (31 очко). Впереди лишь ФК «Тюмень» (38 очков) и пермский «Амкар» (36 очков).