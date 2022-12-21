Футбольный клуб «Челябинск» провел традиционный для декабря предсезонный тренировочный сбор. Футболисты вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона. Также на сборах состоялся просмотр молодых южноуральских футболистов, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Тренировки прошли под руководством старшего тренера Сергея Киреева. Занятия направлены на поддержание физической формы и на просмотр молодых игроков — воспитанников местных футбольных школ.
«Видно, что ребята соскучились друг по другу, по мячу. Это видно по их настроению. Радует, что из отпуска игроки вышли без лишнего веса, в хорошей форме. Видно, что в отпуске все занимались индивидуально, по составленной для каждого программе. Нынешний сбор — втягивающий. Собрали местных игроков, а также просматриваем большую группу молодых перспективных ребят, воспитанников местных футбольных школ», — рассказал старший тренер «Челябинска» Сергей Киреев.
С момента завершения осенней части Второй лиги чемпионата страны прошло чуть больше месяца. Игроки за это время хорошо отдохнули и соскучились по тренировкам.
«Такие сборы — это всегда хорошо. Пока особо больших нагрузок нет. Важно подвигаться, в футбол поиграть. Увидеться с партнерами по команде. Все-таки месяц не виделись. За месяц успел соскучиться по мячу, хотя в отпуске для себя поигрывал раз в недельку. Времени отдохнуть хватило с лихвой. Так что теперь тренируемся с новыми силами и большим желанием», — отметил нападающий Марат Шайморданов.
Челябинские футболисты будут тренироваться до 29 декабря, после чего команда отправится на новогодние каникулы. А уже в середине января игроки и тренерский штаб соберутся в полном составе, чтобы начать полноценную подготовку к сезону. Следующий матч ФК «Челябинск» сыграет 2 апреля в гостях с новотроицкой «Ностой».
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