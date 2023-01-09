В футбольный клуб «Челябинск» вернулся один из лидеров команды

Виктор Киселев снова будет выступать за южноуральскую команду

В футбольный клуб «Челябинск» вернулся центральный полузащитник Виктор Киселев, который вместе с командой сезоном ранее завоевал серебряные медали чемпионата страны. Нынешний сезон футболист начинал в московском клубе «Велес», выступающем в Первой лиге, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Виктор Киселев является воспитанником академии «Урала» из Екатеринбурга. Зимой 2021 года перешел в ФК «Челябинск», где провел полтора сезона. В общей сложности за южноуральский клуб центральный полузащитник провел 37 матчей, став автором 4 голов.

Минувшим летом Виктор Киселев вместе с экс главным тренером клуба отправился в клуб Первой лиги «Велес» (Москва), в составе которого в первой половине нынешнего сезона провел 14 матчей. В зимнее межсезонье ФК «Челябинск» сумел договориться со всеми сторонами о возвращении игрока.

«Я провел хорошее время в Челябинске, играл здесь совсем недавно. Было приятно, что клуб проявил большой интерес, настойчивость и конкретность своих намерений. Команда ставит высокие цели и задачи, поэтому рад вернуться в ФК „Челябинск“», — прокомментировал свое возвращение Виктор Киселев.

Игрок отметил, что следил за результатами южноуральской команды. Теперь ему предстоит познакомиться с главным тренером клуба Виктором Булатовым, с которым ранее нигде не пересекался.

Напомним, что футболисты «Челябинска» в конце декабря вышли из отпуска и провели первый тренировочный сбор. Затем команда ушла на новогодние каникулы и с середины января продолжит подготовку к старту весенней части чемпионата страны во Второй лиге. Он стартует для южноуральского клуба 2 апреля гостевым поединком с новотроицкой «Ностой». По итогам первой части чемпионата ФК «Челябинск» занимает 3-е место в турнирной таблице.