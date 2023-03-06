В баскетбольном центре в Химках прошел пятый этап в дивизионе «Претендент» чемпионата России по баскетболу 3×3. Челябинский клуб «Курчатов» провел три матча, в которых одержал одну победу. Перед турниром состав южноуральцев пополнил форвард «Челбаскета» Александр Темников, сообщает пресс-служба челябинской команды.
Перед турниром в Подмосковье челябинскую команду пополнил легкий форвард «Челбаскета» Александр Темников. Игрок уже выступал за южноуральцев прошлым летом, но этот сезон он провел за основную команду челябинцев в Высшей лиге.
«Александр — тот игрок, выносливости и физических качеств которого не хватает нашей команде. Баскетбол 3×3 — это игра быстро принятого решения, и мы рассчитываем на холодную голову Саши», — рассказал главный тренер челябинцев Василий Гладышев.
В турнире принимали участие 12 сильнейших команд страны. В первом матче «Курчатов» встречался с ростовской «Искрой». Южноуральские баскетболисты очень уверенно обыграли ростовчан со счетом 21:9. Пример для своих подопечных показал Василий Гладышев, который набрал 8 очков, 2 подбора и 1 перехват.
Однако во втором поединке челябинцам противостоял московский МБА. Игра проходила в равной и упорной борьбе, но в концовке москвичи вырвали победу — 14:17. В заключительном поединке «Курчатов» встретился с уральскими соседями Stella-Pro из Екатеринбурга, в котором победу забрала команда соперника со счетом 8:15.
Добавим, что в прошлом этапе челябинский клуб «Курчатов» сумел выйти в полуфинал, где уступил будущему победителю. А капитан и тренер южноуральцев Василий Гладышев получил награду «За волю к победе».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес