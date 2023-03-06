Челябинский клуб «Курчатов» завершил свое выступление на чемпионате России по баскетболу 3×3

За южноуральскую команду дебютировал форвард Александр Темников

«Александр — тот игрок, выносливости и физических качеств которого не хватает нашей команде. Баскетбол 3×3 — это игра быстро принятого решения, и мы рассчитываем на холодную голову Саши»,

— рассказал главный тренер челябинцев Василий Гладышев.