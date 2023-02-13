Челябинский клуб «Курчатов» дошел до полуфинала этапа чемпионата России по баскетболу 3×3

Капитан и тренер челябинцев Василий Гладышев получил награду «За волю к победе»

В Казани состоялись игры первого тандема в дивизионе «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3. В турнире приняли участие 12 сильнейших команд страны. Челябинский клуб «Курчатов» сумел выйти в полуфинал, где уступил будущему победителю. При этом южноуральцы из-за травмы одного из игроков вынуждены были выступать в меньшинстве, сообщает региональная федерация баскетбола.



Половина клубов получила закрепленные места перед началом сезона, четыре участника определились по итогам первого тандема в дивизионе «Претендент», который прошел в Челябинске. Одну путевку получили хозяева («От А до Я»), а wild card досталась челябинскому «Курчатову», который показал качественную конкурентную борьбу на корте в ТРЦ «Алмаз».



Перед турниром в Казани челябинская команда провела спортивные сборы в Перми. Но в первый день соревнований баскетболист Андрей Егоров получил травму спины, поэтому Василию Гладышеву, Дмитрию Курныкову и Алексею Смолину пришлось проводить все игры тандема втроем, без запасного игрока.



В первом матче «Курчатов» сыграл против подмосковного Khimki Power. Южноуральцы показали хорошую игру и уступили лишь в концовке — 18:21. А во второй игре наши баскетболисты сотворили сенсацию, обыграв соседей из Екатеринбурга «ХелиТаб» СКСО — 21:16.



В полуфинале «Курчатов» уступил опытной и сильной «Руне» — 21:12. Хотя челябинцы достойно бились и сохраняли интригу довольно долго, в начале восьмой минуты команды разделял всего один точный бросок (13:11).



По итогу первого тандема играющий тренер Курчатова Василий Гладышев получил индивидуальную награду «За волю к победе». Следующий турнир «Курчатов» проведет в третьем тандеме чемпионата России 3х3, который пройдет 3—4 марта в Баскетбольном центре в Химках.

