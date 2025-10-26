Фигурист Марк Кондратюк вырвал победу на этапе Гран-при в Магнитогорске

Но Григорий Федоров оказал серьезное сопротивление чемпиону, уступив 0,14 балла

Драматично завершился мужской турнир в одиночном катании на этапе Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске. Победителем соревнований стал Марк Кондратюк, который вырвал победу у Григория Федорова, опередив соперника лишь на 14 сотых балла. Бронза досталась лидеру по итогам короткой программы Николаю Угожаеву, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А ведь по итогам короткой программы Марк Кондратюк занял лишь третье место. Лучше других в ней выступил Николай Угожаев из Санкт-Петербурга. Однако произвольная программа расставила все по местам. Марк Кондратюк вернул себе лидерство, получив максимальные баллы за свой прокат и таким образом стал победителем турнира.

Совсем немного уступил ему Григорий Федоров. Николай Угожаев не смог подтвердить свое лидерство после короткой программы и занял лишь третье место.

«Хотел бы еще раз поблагодарить всех людей, кто на протяжении этих нескольких дней приходили смотреть вживую фигурное катание в Магнитогорске. Людей было очень много. Это была теплая поддержка, очень приятно. Сегодняшним выступлением не особо доволен, была глупая и стыдная ошибка, которая испортила впечатление», — отметил в интервью пресс-службе соревнований Марк Кондратюк.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске. Мужчины, одиночное катание. Итоги:

1. Марк Кондратюк (Москва) — 260,42.

2. Григорий Федоров (Москва) — 260,28.

3. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) — 255,00.

4. Роман Савосин (Москва) — 248,53.

5. Артем Ковалев (Москва) — 242,49.

6. Артур Даниелян (Санкт-Петербург) — 240,69.

Напомним, что в женском одиночном катании уверенную победу одержала Аделия Петросян. Она уверенно выиграла как короткую, так и произвольную программу, опередив серебряного призера аж на 17 баллов.