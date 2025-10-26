В Магнитогорске завершился первый этап Гран-при по фигурному катанию

Под занавес турнира определились победители в парном катании и танцах на льду

Звезды российского фигурного катания подтвердили свой класс на первом этапе Гран-при в Магнитогорске. Сегодня, 26 октября, определились все победители и призеры соревнований. В женском одиночном катании выиграла Аделия Петросян, в мужском — Марк Кондратюк. В спортивных парах не было равных дуэту Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, а в танцах на льду — Василиса Кагановская / Максим Некрасов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Завершали программу соревнований представители парного катания и танцах на льду. В первом из этих видов победу одержали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев из Москвы. По итогам короткой программы они занимали второе место, но сегодня, 26 октябре, лучших других исполнили прокат произвольной программы и заняли итоговое первое место.

«Мы давно ждали эту победу. Мотивация аж двойная — как положительная, в качестве занятого места, так и немножко отрицательная — по части недоработок, над которыми нам надо еще потрудиться. Мы хотим побеждать, но для этого нужно, хорошо делать свою работу», — подвели итог своему выступлению победители в интервью пресс-службе оргкомитету соревнований.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске. Парное катание, итоги:

1. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (Москва) — 194,50.

2. Елизавета Осокина / Артем Грицаенко (Пермский край / Татарстан) — 189,35.

3. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов (Пермский край) — 185,35.

4. Вероника Меренкова / Даниль Галимов (Краснодарский край) — 171,50.

5. Майя Шегай / Андрей Шадерков (Пермский край) — 157,24.

6. Алиса Блинникова / Алексей Карпов (Санкт-Петербург) — 148,96.

Драматичной получилась развязка в танцах на льду. Здесь после ритм-танца лидировал дуэт Софья Леонтьева / Даниил Горелкин. И в произвольном танце пара выходила на лед последней, зная результаты основных соперников. По всей видимости, это пошло во вред спортсменам. Они набрали не так много баллов, чтобы удержаться на первой строчке. В итоге стали серебряными призерами, а победу одержали Василиса Кагановская и Максим Некрасов из Санкт-Петербурга.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске. Танцы на льду, итоги:

1. Василиса Кагановская / Максим Некрасов (Санкт-Петербург) — 197,96.

2. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин (Москва) — 191,75.

3. Елизавета Шичина / Павел Дрозд (Москва) — 182,79.

4. Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано (Москва) — 174,57.

5. Анна Коломенская / Артем Фролов (Москва) — 164,37.

6. Софья Шевченко / Андрей Ежлов (Москва) — 161,05.

Ранее стали известны победители в одиночном катании. Так, среди женщин не было равных Аделии Петросян. Мужской турнир благодаря хорошему выступлению в произвольной программе выиграл Марк Кондратюк.