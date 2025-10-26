Аделия Петросян выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске

Она закрепила лидерство после короткой программы, уверенно опередив соперниц

Лидер женского российского одиночного катания Аделия Петросян уверенно выиграла первый этап Гран-при, завершившийся в Магнитогорске. Она опередила ближайшую преследовательницу, Анну Фролову, на 17 баллов и тем самым подтвердила, что является сильнейшей российской фигуристкой, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще задолго до старта соревнований было очевидно, что Аделия Петросян — главный претендент на победу в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при в Магнитогорске. Фаворит состязаний еще по итогам короткой программы подтвердила, что находится в хорошей форме, ее прокат был почти безупречным. Она на 3 балла опередила ближайшую преследовательницу Анну Фролову.

По итогам произвольной программы, прошедшей сегодня, 26 октября, Аделия Петросян еще больше упрочила свое лидерство. Судьи оценили ее выступление в 147,11 балла, а с учетом короткой программы общие баллы спортсменки получились 260,42.

«Я всегда люблю поговорить о том, что у меня не получилось. Но я рада, что все-таки смогла побороться до конца. И радостно, что хотя бы на тройных прыжках сумела не упасть. Потому что каталось прям тяжело сегодня, не как обычно», — рассказала Аделия Петросян в блиц-интервью пресс-службе соревнований.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске. Женщины, одиночное катание. Итоги:

1. Аделия Петросян (Москва) — 223,00.

2. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 206,58.

3. Дина Хуснутдинова (Республика Татарстан) — 204,76.

4. Мария Захарова (Москва) — 203,01.

5. Елизавета Куликова (Москва) — 202,33.

6. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) — 200,24.

Анна Фролова из Санкт-Петербурга стала в итоге серебряным призером, а на третью строчку пьедестала ворвалась Дина Хуснутдинова из Казани. Причем, для спортсменки из Татарстана это награда стала первой в карьере на взрослом уровне.