Фигуристка Аделия Петросян захватила лидерство на Гран-при в Магнитогорске

Она набрала 75,89 балла в короткой программе, ее преследуют Анна Фролова и Ксения Гущина

В Магнитогорске завершился первый день соревнований на этапе Гран-при по фигурному катанию. В женском одиночном катании после короткой программы лидерство захватила Аделия Петросян, набравшая 75,89 балла. У мужчин лучший результат показал Николай Угожаев, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований. Наш фотокорреспондент делится кадрами с первого дня этапа Гран-при в Магнитогорске.

Соревнования вызвали большой интерес у жителей Магнитогорска, прибыли на Южный Урал и немало любителей фигурного катания из других городов. Вечерняя программа соревнований собрала на арене «Металлург» аншлаг.

Началась она с церемонии открытия, в которой к зрителям с приветственными словами обратились первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, глава города Сергей Бердников, генсекретарь Федерации фигурного катания России Александр Коган и гендиректор ММК Павел Шиляев.

Ну а затем на лед вышли спортсменки, которые выступили с короткой программой в одиночном катании. Здесь обошлось без сюрпризов, фавориты подтвердили свой статус, а наивысшие оценки от судей получила Аделия Петросян. Немного уступили ей девушки из Санкт-Петербурга Анна Фролова и Ксения Гущина. Отметим, что 9-й результат показала Мария Волченко из челябинской СШОР «Тодес».

«Прокат был неплохой. Немножко уже в дорожке начала как-то пошатываться, это было уже видно, особенно в конце. Но в целом я рада, что собралась, потому что разминка была немного страшной. Приятно, что зрители начали аплодировать уже буквально с первых секунд проката. В Магнитогорске трибуны всегда встречают очень громко. И всегда заполнен зал», — рассказала Аделия Петросян журналистам.

Этап Гран-при в Магнитогорске. Женщины (короткая программа):

1. Аделия Петросян (Москва) — 75,89.

2. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 72,74.

3. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) — 70,60.

В аналогичной программе у мужчин вне конкуренции оказался Николай Угожаев. Питерский спортсмен намного определил ближайших преследователей, получив от судей 95,69 балла за короткую программу. Показавшие второй и третий результат Григорий Федотов и Марк Кондратюк отстали от лидера почти на 10 баллов.

«Очень хороший прокат, чуть-чуть аксель можно было сделать получше, но это детали. Завтра надо кататься не хуже. Стал спокойнее в этом году, учел опыт прошлогоднего выступления здесь, поправил ошибки», — рассказал Николай Угожаев.

Этап Гран-при в Магнитогорске. Мужчины (короткая программа):

1. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) — 95,69.

2. Григорий Федоров (Москва) — 87,45.

3. Марк Кондратюк (Москва) — 87,36.

В спортивных парах на золото первого этапа Гран-при будут претендовать два дуэта. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко с Анастасией Мухортовой и Дмитрием Евгеньевым выступили значительно лучше конкурентов.

«Впечатления замечательные. По ощущениям мы сейчас стали более осознанными, но надо поработать над стабильностью. Зал на всех этапах в Магнитогорске, встречает очень тепло. Очень понравилась публика. От заполненности зала мы просто обалдели», — поделилась впечатлениями Елизавета Осокина.

Этап Гран-при в Магнитогорске. Спортивные пары (короткая программа):

1. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (Пермский край / Республика Башкортостан) — 71,48.

2. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (Москва) — 70,71.

3. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (Пермский край) — 64,61.

Завершили первый день соревнований представители танцев на льду. По итогам ритм-танца лидерство захватил дуэт из Москвы Софья Леонтьева / Даниил Горелкин. Впрочем, их преимущество над соперниками иллюзорно. Бороться за золото будут как минимум три танцевальных дуэта.

«Ощущения очень классные от проката, мы довольны. Это такое хорошее начало, чтобы мы дальше могли развиваться и показывать результат еще лучше. Сейчас нужно отдохнуть, выспаться и завтра с новыми силами в бой», — отметили победители ритм-танца.

Этап Гран-при в Магнитогорске. Танцы на льду (ритм-танец):

1. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (Москва) — 75,61.

2. Василиса Кагановская и Максим Некрасов (Санкт-Петербург) — 74,30.

3. Елизавета Шичина и Павел Дрозд (Москва) — 74,00.

Сегодня, 26 октября, на магнитогорском льду состоится второй день соревнований. По его итогам будут разыграны четыре комплекта наград.