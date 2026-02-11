Стала известна программа финала Гран‑при по фигурному катанию в Челябинске

Состязания с участием звезд российской сборной пройдут 7—9 марта

Федерация фигурного катания на коньках России определилась с датами проведения финала Гран-при в Челябинске. В состязаниях выступят сильнейшие юниоры страны (4—6 марта), а звезды российского фигурного катания выйдут на лед арены «Трактор» 7—9 марта, сообщает региональный Минспорт.

Соревнования начнутся с юниорского финала «Кубок Федерации», который пройдет с 4 по 6 марта. Сразу за ним, с 7 по 9 марта, эстафету примут взрослые мастера. В обеих сериях будут разыграны медали в четырех олимпийских дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Право выступить в финале спортсмены заслужили по итогам этапов серии Гран-при. Юниоры боролись за путевки на шести отборочных турнирах, взрослые — на пяти, одним из которых стал стартовавший сезон этап «Звезды Магнитки» в Магнитогорске, собравший более 58,5 тысячи зрителей.

Точные составы участников и расписание стартов будут объявлены организаторами позднее. Билеты на главное ледовое шоу весны поступят в продажу в ближайшее время.

Возрастное ограничение: 0+