/ Челябинские боксёры готовы к турниру в «Тракторе»

Спортсмены рассчитывают на поддержку домашних трибун.

Профессиональные боксёры Алексей Евченко и Евгений Павко поделились своими ожиданиями от события, которое состоится в сентябре.

Алексей Евченко готовится к бою с временным чемпионом мира WBC Silver Дмитрием Михайленко. Челябинец признается, выступать на домашней арене ему сложнее, однако он рассчитывает на поддержку болельщиков.

Считаю, чтобы победить, нужно много готовиться и тренироваться, прикладывать максимум усилий, уметь ограничивать себя, держать режим. Боксировать дома лично для меня сложней. На выезде чувствую себя спокойней, а дома есть тревога. Однако большая арена «Трактор» — это огромный заряд, рассчитываем на поддержку трибун. — рассказал Алексей Евченко.

Соперником Евгения Павко станет Дмитрий Котов из Москвы, который, как и южноуралец входит в топ-15 рейтинга российских боксёров. Евгений Павко отметил уровень оппонента, и подчеркнул, что ему приятно выступать дома, при поддержке близких.

О сопернике знаю немного. Он выиграл престижный турнир «Шелковый путь», а это серьезный уровень. Думаю, мы покажем хороший бой, чтобы понравилось зрителям. Я очень давно не боксировал дома. Всегда приятно выступать на Урале, чтобы твои друзья, близкие и родственники могли тебя поддержать. Но это и ответственность, показать себя с лучшей стороны. Уверен, что все получится. — сказал Евгений Павко.

Напомним, турнир пройдёт в арене «Трактор» 7 сентября. Организацией мероприятия занимается промоутерская компания RCC Boxing Promotions. В главном бою вечера выступит известный боксёр Денис Лебедев, соперник которого пока ещё не определён. Своё желание сразиться с чемпионом ранее высказал боксёр Алексей Зубов, который является уроженцем Магнитогорска.