/ Смотрите финальные бои уральских боксеров на «Онлайн ТВ»

Турнир на звание лучшего бойца УрФО будет доступен в прямом эфире.

Лучшие боксеры УрФО покажут себя на турнире в Челябинске. Следить за происходящим на ринге сегодня, 25 августа, можно будет на сайте «Онлайн ТВ». В прямом эфире зрителям покажут бои всех участников соревнования от 19 до 40 лет. Они приедут из Челябинской, Тюменской, Свердловской, Курганской областей, ЯНАО и ХМАО.

Сборную Челябинской области на ринге представят: чемпион России, Европы, победитель кубка мира, серебряный призер чемпионата мира Эдуард Абзалимов, мастер спорта международного класса, неоднократный победитель первенства России, победитель первенства Европы по боксу среди юниоров Алексей Киселев, победитель первенства Европы, победитель первенства России Исса Евлоев, бронзовый призер первенства Европы среди молодежи, финалист международного соревнования по боксу среди мужчин Максим Стахеев. — рассказали сайту «Первый областной» в федерации бокса Челябинской области.

Прямая трансляция финальных поединков начнется в 17:00. Не пропустите последний боксерский поединок уходящего лета.