Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.79 -0.74 78.41 -0.84
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Смотрите финальные бои уральских боксеров на «Онлайн ТВ»

Смотрите финальные бои уральских боксеров на «Онлайн ТВ»

Турнир на звание лучшего бойца УрФО будет доступен в прямом эфире.
сегодня в 07:35
  |  Спорт

Лучшие боксеры УрФО покажут себя на турнире в Челябинске. Следить за происходящим на ринге сегодня, 25 августа, можно будет на сайте «Онлайн ТВ». В прямом эфире зрителям покажут бои всех участников соревнования от 19 до 40 лет. Они приедут из Челябинской, Тюменской, Свердловской, Курганской областей, ЯНАО и ХМАО.

Сборную Челябинской области на ринге представят: чемпион России, Европы, победитель кубка мира, серебряный призер чемпионата мира Эдуард Абзалимов, мастер спорта международного класса, неоднократный победитель первенства России, победитель первенства Европы по боксу среди юниоров Алексей Киселев, победитель первенства Европы, победитель первенства России Исса Евлоев, бронзовый призер первенства Европы среди молодежи, финалист международного соревнования по боксу среди мужчин Максим Стахеев. — рассказали сайту «Первый областной» в федерации бокса Челябинской области.

Прямая трансляция финальных поединков начнется в 17:00. Не пропустите последний боксерский поединок уходящего лета.

Спорт
Денис Лебедев проведёт бой против турецкого боксера
23.08.2018
Денис Лебедев проведёт бой против турецкого боксера
Спорт
Смотрите на 1obl. tv финальные поединки сильнейших боксеров УрФО
22.08.2018
Смотрите на 1obl. tv финальные поединки сильнейших боксеров УрФО
Спорт
Майк Тайсон и Костя Цзю прилетят на боксёрский турнир в Челябинск
22.08.2018
Майк Тайсон и Костя Цзю прилетят на боксёрский турнир в Челябинск
Спорт
Челябинские боксёры готовы к турниру в «Тракторе»
21.08.2018
Челябинские боксёры готовы к турниру в «Тракторе»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
Челябинск станет хозяином финала Кубка мира по конькобежному спорту
сегодня в 19:00
Челябинск станет хозяином финала Кубка мира по конькобежному спорту
Общество
Губернатор пообещал помощь в расширении промышленного кластера спецэкипировки
сегодня в 18:15
Губернатор пообещал помощь в расширении промышленного кластера спецэкипировки
Хоккей
«Трактор» уверенно переиграл «Сибирь» на Мемориале Ромазана
сегодня в 17:51
«Трактор» уверенно переиграл «Сибирь» на Мемориале Ромазана
Общество
Первая на Южном Урале девушка-катмен готовится к бою в Челябинске
сегодня в 17:15
Первая на Южном Урале девушка-катмен готовится к бою в Челябинске
Происшествия
3-метровый динозавр сгорел на Урале. Видео
  
сегодня в 16:59
3-метровый динозавр сгорел на Урале. Видео
Общество
Технологии «Умного города» предлагают развивать в Челябинске
сегодня в 16:33
Технологии «Умного города» предлагают развивать в Челябинске
Общество
«Царская охота» откроется на Южном Урале в октябре
сегодня в 16:12
«Царская охота» откроется на Южном Урале в октябре
Общество
Устройство для высокой точности космических телескопов выпустили в Златоусте
сегодня в 16:09
Устройство для высокой точности космических телескопов выпустили в Златоусте
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6