/ Первая на Южном Урале девушка-катмен готовится к бою в Челябинске

В обязанности помощника входит подготовка рук бойца перед турниром.

Александра Галимзянова из Челябинска занимается необычным делом — девушка помогает боксерам подготовиться к боям. Она обматывает их руки специальными бинтами, чтобы избежать травм. Поэтому помощнице боксеров необходимо иметь короткие ногти.

Главная задача тейпирования спортсменов, чтобы он вышел с хорошими руками после боя: не были выбиты суставы, пальцы не отбиты. — делится катмен Александра Галимзянова.

У Александры есть все шансы стать лучшей женщиной в профессии. Сейчас она обучается у московских специалистов. Ответственная задача по поддержанию хорошего состояния рук бойцов, стоящая перед катменом, в профессиональных турнирах высоко ценится. Такой человек получает от 1 до 3% от гонорара спортсмена.

Тейпирование происходит минут за 40 до начала боя, на серьезных боях присутствует судья при участниках. При титульных боях — еще и ставит роспись, что тейп проверен. Бойцы могут применять хитрости. Например, один участник сказал другому, что у него в эластичных бинтах свинец. Это деморализует. — рассказал сайту «Первый областной» тренер по боксу Олег Монов.

Отметим, что девушка будет участвовать на боях 7 сентября. Она станет катменом в квалификационном поединке Евгения Павко.