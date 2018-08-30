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/ Все на старт чемпионата! Билеты на первый матч «Трактора» закончились за сутки

Все на старт чемпионата! Билеты на первый матч «Трактора» закончились за сутки

Болельщики не оставили возможности попасть на матч с ЦСКА.
сегодня в 15:18
  |  Спорт

Подошла к концу продажа билетов на матч открытия сезона 2018/2019 в Челябинске. 2 сентября здесь пройдет встреча «Трактора» и ЦСКА. Болельщики за сутки с момента начала продаж заняли все свободные места на арене. Теперь команда ждет оглушительной поддержки от родных трибун.

Для клубов Лиги, может, это и рекордный срок, но для Челябинска — привычная ситуация. Так всегда происходит на матч открытия сезона. Болельщики ждут, готовятся в первой игре так же, как и команда. — рассказала сайту «Первый областной» PR-специалист челябинского «Трактора» Кристина Путилова.

Отметим, что вместимость ледовой арены «Трактор» составляет 7,5 тысяч человек. Именно столько мест доступно на трибунах для болельщиков. Формирование стоимости происходит по новым правилам, билеты на востребованные матчи стоят дороже. На момент публикации этой статьи в продаже осталось 27 билетов.

Напомним, челябинцы открывают сезон 2018/2019 серией игр на домашнем льду. 4 сентября на смену московскому ЦСКА в гости приедут хоккеисты из Братиславы «Слован», 11 сентября — магнитогорский «Металлург», 13 сентября — екатеринбургский «Автомобилист». Всего челябинцы в сентябре сыграют 7 игр в первый месяц «регулярки».

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