Екатерина Ефременкова завоевала очередной титул чемпионки России по шорт-треку

Серебро в активе Анны Матвеевой

В подмосковной Коломне завершился чемпионат России по шорт-треку, по итогам которого две южноуральские спортсменки стали призерами соревнований. Две золотые медали на дистанциях 1000 и 1500 метров завоевала челябинка Екатерина Ефременкова. На «полуторке» серебро также в активе ее подруги по команде Анны Матвеевой, сообщается на сайте Союза конькобежцев России.

В общей сложности на старт чемпионата России — 2022 в Коломне вышли 79 спортсменов из 18 регионов страны. Челябинскую область представили четыре шорт-трекистки — Екатерина Ефременкова, Анна Матвеева, Юлия Береснева и Мария Труханова. Две из них стали призерами соревнований.

Очередной титул чемпионки страны завоевала участница Олимпийских игр Екатерина Ефременкова. Челябинская спортсменка выиграла забег на своей любимой дистанции 1500 метров. В финале она опередила подругу по команде Анну Матвееву. Замкнула тройку призеров Анна Вострикова из Свердловской области. Успешно выступила Ефременкова и на дистанции 1000 метров, где ей не было равных.

По сумме трех дистанций (500, 1000 и 1500 метров) Екатерина Ефременкова заняла первое итоговое место, набрав 107 баллов. Второе место у Анны Матвеевой (53), третье — у Анны Востриковой (42). В аналогичном зачете среди мужчин победу одержал Семен Елистратов из Уфы (89 очков). Он опередил Сергея Милованова из Санкт-Петербурга (65) и Константина Ивлева из Москвы (60).

Любопытно, что в нынешнем сезоне Екатерина Ефременкова приняла решение выступать сразу в двух видах спорта — шорт-треке и конькобежном спорте. В «классических» коньках челябинка становилась призером Кубка России в той же Коломне.