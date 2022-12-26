В подмосковной Коломне завершился чемпионат России по шорт-треку, по итогам которого две южноуральские спортсменки стали призерами соревнований. Две золотые медали на дистанциях 1000 и 1500 метров завоевала челябинка Екатерина Ефременкова. На «полуторке» серебро также в активе ее подруги по команде Анны Матвеевой, сообщается на сайте Союза конькобежцев России.

В общей сложности на старт чемпионата России — 2022 в Коломне вышли 79 спортсменов из 18 регионов страны. Челябинскую область представили четыре шорт-трекистки — Екатерина Ефременкова, Анна Матвеева, Юлия Береснева и Мария Труханова. Две из них стали призерами соревнований.

Челябинка Екатерина Ефременкова завоевала золото на Кубке России по шорт‑треку

Очередной титул чемпионки страны завоевала участница Олимпийских игр Екатерина Ефременкова. Челябинская спортсменка выиграла забег на своей любимой дистанции 1500 метров. В финале она опередила подругу по команде Анну Матвееву. Замкнула тройку призеров Анна Вострикова из Свердловской области. Успешно выступила Ефременкова и на дистанции 1000 метров, где ей не было равных.

По сумме трех дистанций (500, 1000 и 1500 метров) Екатерина Ефременкова заняла первое итоговое место, набрав 107 баллов. Второе место у Анны Матвеевой (53), третье — у Анны Востриковой (42). В аналогичном зачете среди мужчин победу одержал Семен Елистратов из Уфы (89 очков). Он опередил Сергея Милованова из Санкт-Петербурга (65) и Константина Ивлева из Москвы (60).

Челябинка Екатерина Ефременкова победно дебютировала в конькобежных соревнованиях

Любопытно, что в нынешнем сезоне Екатерина Ефременкова приняла решение выступать сразу в двух видах спорта — шорт-треке и конькобежном спорте. В «классических» коньках челябинка становилась призером Кубка России в той же Коломне.