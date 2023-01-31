Челябинка завоевала золото Всероссийской спартакиады молодежи по шорт‑треку

Анна Матвеева одержала победу на дистанции 1500 метров

В Смоленске стартовали соревнования по шорт-треку в рамках Всероссийской спартакиады молодежи. В первый день турнира уверенную победу на дистанции 1500 метров завоевала Анна Матвеева из СШОР им. Л. П. Скобликовой. Она принесла Челябинской области первую медаль соревнований, сообщает сайт Союза конькобежцев России.

Старты IV Всероссийской зимней спартакиады молодежи по шорт-треку принимает Смоленск. В соревнования заявились 38 юниоров и 33 юниорки в возрасте от 18 до 22 лет. Свои регионы на каждой дистанции представляют по четыре спортсмена. За каждое занятое место участники завоевывают от 1 до 100 очков.

В первый день соревнований были разыграны два комплекта наград — на дистанции 1500 метров среди юниоров и юниорок. Уверенную победу одержала спортсменка из СШОР им. Л. П. Скобликовой Анна Матвеева. Челябинская спортсменка опередила входящую в состав национальной сборной Анну Вострикову из Свердловской области и Людмилу Козулину, занявших соответственно второе и третье места.

У юниоров на аналогичной дистанции золото и серебро завоевали представители Санкт-Петербурга. Победу одержал Владимир Балбеков, второе место у Валентина Кобызева. Бронза на счету спортсмена из Башкортостана Тагира Шайнурова.

Соревнования в Смоленске продолжаются и завершатся 2 февраля. Спортсменам предстоит разыграть еще 8 комплектов наград (6 в индивидуальных видах и 2 в эстафетах).