Челябинка Екатерина Ефременкова победно дебютировала в конькобежных соревнованиях

Она выиграла турнир «Кубок Коломенского кремля» на дистанции 3000 метров

Многократная чемпионка России по шорт-треку Екатерина Ефременкова из Челябинска успешно дебютировала в соревнованиях по конькобежному спорту. На всероссийских соревнованиях в Коломне южноуральская спортсменка выиграла золотую медаль на дистанции 3000 метров, сообщает Союз конькобежцев России.

В период межсезонья Екатерина Ефременкова в одном из интервью федеральным СМИ признавалась, что в этом году хочет попробовать себя в двух видах спорта — традиционном для себя шорт-треке, а также в конькобежном спорте. По ее словам, несколько стартов в «классических» коньках помогут ей лучше подготовиться к состязаниям в шорт-треке.

Ее дебют состоялся в минувшие выходные в Коломне на всероссийских соревнованиях — «Кубке Коломенского кремля», где выступили 300 конькобежцев из 25 регионов страны. Для них это был первый серьезный старт сезона, возможность попробовать свои силы и оценить, правильно ли была проведена работа тренерским составом в межсезонье.

Екатерина Ефременкова стартовала на дистанции 3000 метров и показала лучший результат — 4.23,89. Стоит отметить, что год назад на чемпионате России здесь же победителем соревнований стала участница Олимпийских игр — 2020 Наталья Воронина — 4.03,95. То есть результат челябинки уступает 20 секунд достижению действующей чемпионки России. Но надо учитывать, что это первый старт сезона и ведущие спортсмены страны только начинают «вкатываться» в новый сезон.

Отметим, что успешно выступили в соревнованиях и другие челябинские спортсмены. Так, Степан Чистяков завоевал золото на дистанциях 500 (36,25) и 1500 м (1.49,00).