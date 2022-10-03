Челябинка Екатерина Ефременкова завоевала золото на Кубке России по шорт‑треку

Южноуральская спортсменка выиграла забег на дистанции 1000 метров

В Коломне завершился I этап Кубка России по шорт-треку, на котором три медали завоевали южноуральские спортсменки. Победительницей соревнований стала участница Олимпийских игр Екатерина Ефременкова, не знавшая себе равных на дистанции 1000 метров, сообщает Союз конькобежцев России.

В первом старте сезона приняли участие более 140 спортсменов из 15 регионов страны. Среди них — участники Олимпийских игр — 2022 Семен Елистратов, Константин Ивлев, Елена Серегина, Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова. Кубок России стал одним из отборочных этапов для участия в чемпионатах России и финала Кубка страны.

Подтвердила статус одного из лидеров национальной команды челябинка Екатерина Ефременкова. Она завоевала две медали — золото на дистанции 1000 метров и бронзу на дистанции 1500 метров. Еще одна воспитанница челябинской школы по шорт-треку, Анна Матвеева, стала третьей на дистанции 500 метров.