18-летний дзюдоист из Челябинска сотворил сенсацию на чемпионате России — 2023

Егор Малкин стал серебряным призером турнира в весовой категории до 90 кг

На чемпионате России по дзюдо одну из главных сенсаций сотворил 18-летний спортсмен из Челябинска. В весовой категории до 90 кг серебряным призером соревнований стал Егор Малкин. На пути к финалу южноуральский атлет выбил из борьбы бронзового призера чемпионата мира — 2018 Хусена Халмурзаева из Назрани, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Для Егора Малкина это был дебют на чемпионате России. В его карьере уже были несколько успешных стартов, но на юниорском и молодежном уровнях. Так, в 2021 году воспитанник спортшколы «Юность-Метар» завоевал бронзу Спартакиады молодежи России, в прошлом году стал победителем первенства страны среди спортсменов не старше 21 года. И вот громкий успех челябинца на взрослом уровне!

На чемпионате России — 2023 в Кемерово челябинскому дзюдоисту досталась сложная сетка. Ему противостояли опытные и сильные соперники, однако 18-летний перспективный спортсмен сумел пройти сито предварительных поединков без потерь. Главную сенсацию он совершил в 4-м круге, выбив из борьбы за медали турнира бронзового призера чемпионата мира — 2018 Хусейна Халмурзаева (Санкт-Петербург/Ингушетия).

В полуфинале наш земляк оказался сильнее еще одного представителя из Республики Ингушетии — Алексея Бугакова. Увы, на решающий поединок у него сил не хватило. Хотя и в финальной схватке Егор Малкин был близок к успеху. Именно он решил обострить ситуацию, пойдя на атаку, но не сумел завершить ее результативным броском. Ибрагимгаджи Сулейманов из Дагестана пошел на контрприем, оцененный судьями на «ваза-ари». Опытный спортсмен довел дело до победы, завоевав золото турнира.

Чемпионат России — 2023. Мужчины, весовая категория до 90 кг. Выступление Егора Малкина:

2 круг. Егор Малкин — Наджибула Давудов (Дагестан) — победа.

3 круг. Егор Малкин — Астемир Абасов (Москва/Кабардино-Балкария) — победа.

4 круг. Егор Малкин — Хусейн Халмурзаев (Санкт-Петербург/Ингушетия) — победа.

Полуфинал. Егор Малкин — Алексей Бугаков (Ингушетия) — победа.

Финал. Егор Малкин — Ибрагимгаджи Сулейманов (Дагестан) — поражение.

Отметим, что Егор Малкин занимается в челябинской СШОР «Юность-Метар» под руководством тренеров Андрея Игнатенко, Евгения и Андрея Берсеневых.

Добавим, что сегодня, 29 сентября, первую золотую медаль чемпионата России — 2023 в копилку сборной Челябинской области положила Ирина Зуева. Подопечная Андрея Вострикова одержала пять побед, в том числе выиграв финальный поединок у Дарьи Храмойкиной из Тюмени. Челябинка впервые в своей карьере завоевала титул сильнейшей дзюдоистки России.