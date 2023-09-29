Сегодня, 29 сентября, на чемпионате России по дзюдо в Кемерово впервые титул чемпионки страны завоевала челябинка Ирина Зуева, а 18-летний спортсмен Егор Малкин стал серебряным призером турнира. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских спортсменов с заслуженными наградами.
«Наши дзюдоисты сделали южноуральским поклонникам этого замечательного единоборства прекрасный подарок. Ирина Зуева завоевала золотую медаль, Егор Малкин взял серебро, а Анастасия Холодилина — бронзу. Это серьезный успех. От всей души желаю нашим спортсменам новых высот, красивых и ярких поединков. Завтра — еще один день личных соревнований, в воскресенье — командные выступления. Тоже ждем победных известий. Челябинская школа дзюдо воспитывает замечательных спортсменов, подающих пример юным южноуральцам. Будем и дальше поддерживать и развивать дзюдо на Южном Урале», — отметил Алексей Текслер.
На чемпионате России по дзюдо в Кемерово первую золотую медаль для Челябинской области завоевала Ирина Зуева. В весовой категории до 57 кг она в финале одержала победу над Любовью Тимофейчевой из Тюмени и впервые завоевала титул чемпионки страны по дзюдо.
Кроме того, одну из главных сенсаций сотворил 18-летний спортсмен из Челябинска. В весовой категории до 90 кг серебряным призером соревнований стал Егор Малкин. На пути к финалу южноуральский атлет выбил из борьбы бронзового призера чемпионата мира — 2018 Хусена Халмурзаева из Назрани.
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