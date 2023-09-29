Губернатор Алексей Текслер поздравил челябинских дзюдоистов с выступлением на чемпионате России

Южноуральцы завоевали золотую и серебряную медали на турнире в Кемерово

«Наши дзюдоисты сделали южноуральским поклонникам этого замечательного единоборства прекрасный подарок. Ирина Зуева завоевала золотую медаль, Егор Малкин взял серебро, а Анастасия Холодилина — бронзу. Это серьезный успех. От всей души желаю нашим спортсменам новых высот, красивых и ярких поединков. Завтра — еще один день личных соревнований, в воскресенье — командные выступления. Тоже ждем победных известий. Челябинская школа дзюдо воспитывает замечательных спортсменов, подающих пример юным южноуральцам. Будем и дальше поддерживать и развивать дзюдо на Южном Урале»,

— отметил Алексей Текслер.