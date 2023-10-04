Два челябинских юниора выступят на первенстве мира по дзюдо

В составе сборной России в Португалию отправились Анджей Павлюков и Денис Батчаев

Сегодня, 4 октября, в португальском Лиссабоне стартует первенство мира по дзюдо среди спортсменов не старше 21 года. В составе сборной России на турнире выступят два челябинских атлета — Анджей Павлюков и Денис Батчаев. Наша команда выступит в нейтральном статусе, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо имени А. Е. Миллера.

Турнир пройдет в пригороде Лиссабона городе Одивелаше. В нем примут участие около 600 спортсменов из более чем 70 стран мира. Будут разыграны 14 комплектов наград в личном первенстве, а также пройдут состязания смешанных команд.

Сборная России на первенстве Европы будет представлена 7 спортсменами: 4 выступят в мужском турнире и 3 — в женском. В составе команды и два представителя Челябинской области. В личном первенстве за медали будут бороться Анджей Павлюков (до 100 кг) и Денис Батчаев (свыше 100 кг). Первый из них становился призером первенства России — 2022, второй — победителем первенства Европы — 2021.

На татами в Португалии они выйдут 7 октября. В утренней части программы состоятся предварительные поединки, финальный блок — в 20:00 по челябинскому времени.