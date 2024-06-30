Дзюдоисты Челябинской области завоевали 6 медалей на Russian Judo Tour в Челябинске

В их активе 1 золотая, 1 серебряная и 4 бронзовые награды

В Челябинске завершился международный турнир по дзюдо — этапа серии Russian Judo Tour*. В течение двух дней сильнейшие дзюдоисты России и гости из 12 стран разыграли 14 комплектов наград в мужских и женских состязаниях. Хозяева татами завоевали 6 медалей. Чемпионкой турнира стала Таисия Киреева, в шаге от победы оказался Ризван Магомадов. Еще четыре наших земляка завоевали бронзовые награды, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Во второй день соревнований, как и днем ранее, спортсмены разыграли 7 комплектов наград. Вчера, 29 июня, атлеты Челябинской области завоевали три медали — по одной золотой, серебряной и бронзовой награде. В этот раз снова три южноуральских дзюдоиста поднялись на пьедестал почета, став обладателями бронзовых наград.

В весовой категории до 81 кг здорово провел турнир Асхаб Хаджимурадов. Эта категория стала одной из самых многочисленных на соревнованиях. Но челябинец без поражений дошел до стадии полуфинала, выиграв четыре поединка.

Увы, остановил победную поступь нашего земляка Акроман Парчиев из Санкт-Петербурга. И все же Асхаб смог через «утешение» вырвать победу в малом финале и стать обладателем бронзовой медали.

Южноуральские спортсмены — победители и призеры Russian Judo Tour — 2024 в Челябинске

Золото:

Таисия Киреева (70 кг).

Серебро:

Ризван Магомадов (66 кг).

Бронза:

Клим Калинин (73 кг).

Асхаб Хаджимурадов (81 кг).

Денис Коротаев (100 кг).

Анджей Павлюков (100 кг).

Подтвердили свой высокий уровень мастерства и два наших тяжеловеса. В категории до 100 кг проходили одного соперника за другим параллельным курсом Анджей Павлюков и Денис Коротаев. Правда, второй из них выбыл во втором раунде и вынужден был бороться лишь за бронзовую медаль через сито утешительных поединков. В битве за бронзу он вырвал победу в «голден скор» у Игоря Долганова из Свердловской области. Что касается Павлюкова, то он в полуфинале уступил Адаму Сангариеву.

Международный турнир Russian Judo Tour — 2024. 30 июня, результаты соревнований:

Женщины, 48 кг.

1. Марина Воробьева (Рязанская область).

2. Алина Сергеева (Тюменская область).

3. Ольга Борисова (Санкт-Петербург).

3. Лилиана Салимьянова (Санкт-Петербург).

Женщины, 52 кг.

1. Гал-Од Церентогток (Монголия).

2. Толганай Абеуова (Казахстан).

3. Лилия Нугаева (Саратовская область).

3. Екатерина Нефедова (Курганская область).

Женщины, 57 кг.

1. Яна Джумаева (Свердловская область).

2. Любовь Тимофейчева (Тюменская область).

3. Дарья Кузьмина (Свердловская область).

3. Людмила Ершова (Москва).

Мужчины, 81 кг.

1. Гаджидавуд Гасанов (Дагестан).

2. Акроман Парчиев (Санкт-Петербург).

3. Асхаб Хаджимурадов (Челябинская область).

3. Курбан Кудиев (Иркутская область).

Мужчины, 90 кг.

1. Ибрагимгаджи Сулейманов (Дагестан).

2. Ихван Эдилсултанов (Санкт-Петербург).

3. Роман Донцов (Тюменская область).

3. Егор Андони (Санкт-Петербург).

Мужчины, 100 кг.

1. Идар Бифов (Кабардино-Балкария).

2. Адам Сангриев (Чеченская Республика).

3. Денис Коротаев (Челябинская область).

3. Анджей Павлюков (Челябинская область).

Мужчины, свыше 100 кг.

1. Артем Золотухин (Санкт-Петербург).

2. Джавад Гусейнов (Тюменская область).

3. Ахмед Магомадов (Чеченская Республика).

3. Уткирбек Туробоев (Узбекистан).

На международном турнире Russian Judo Tour — 2024 в Челябинске выступили более 350 спортсменов из 13 стран. Российские дзюдоисты завоевали 12 золотых медалей из 14 возможных. Лишь в двух весовых категориях гости из других стран сумели одержать победу. По одной золотой медали завоевали представители Монголии и Таджикистана.

Соревнования проходят при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами мероприятия выступают Федерация дзюдо России, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Фонд поддержки спорта.

* Russian Judo Tour — в переводе с английского языка «Российский дзюдо-тур».

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