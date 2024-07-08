Три челябинских дзюдоиста завоевали золотые медали Кубка Азии

На соревнованиях в Алма-Ате победы одержали Ева Огнивова, Егор Малкин и Денис Батчаев

В Алма-Ате (Казахстан) завершился Кубок Азии по дзюдо, собравший более 700 атлетов. В соревнованиях приняли участие три спортсмена из Челябинской области. И все они возвращаются на Южный Урал с золотыми медалями. Победы в своих весовых категориях одержали Ева Огнивова, Егор Малкин и Денис Батчаев, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

В соревнованиях приняли участие не только спортсмены из Азии, но и представители других государств. Среди них, например, были атлеты из России, Германии и США. На татами вышли дзюдоисты не старше 21 года. Они служили этапом отбора на первенство мира, которое пройдет в Таджикистане.

Успешным получился вояж в экс-столицу Казахстана трех представителей Челябинской области. Все наши земляки завоевали золотые медали. Так, в весе до 70 кг победу одержала Ева Огнивова (на первом фото).

В категории до 90 кг вне конкуренции оказался Егор Малкин (второе фото), а в турнире тяжеловесов (+100 кг) не знал поражений Денис Батчаев (третье фото).